Де Дзерби – приоритетный вариант для Олимпиакоса на пост тренера
Экс-коуч «горняков» может очень быстро обзавестись новой работой
Греческий «Олимпиакос» рассматривает возможность назначения бывшего коуча «Шахтера» Роберто Де Дзерби на пост главного тренера команды.
Накануне греки на своем поле были разгромлены «Маккаби» из Хайфы (0:4), вылетев во втором раунде квалификации Лиги чемпионов, что, скорее всего, приведет к отставке с поста главного тренера португальца Педру Мартинша.
На боссов «Олимпиакоса» уже выходили агенты с предложениями услуг наставников из Англии и Испании, но приоритетным вариантом для греческого клуба является Роберто Де Дзерби.
Сообщается, что итальянский коуч пользуется большим уважением в руководстве «Олимпиакоса».
Ранее сообщалось, что Роберто Де Дзерби после ухода из «Шахтера» хочет взять творческий отпуск и немного отдохнуть от работы в профессиональном футболе.
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