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  4. Де Дзерби – приоритетный вариант для Олимпиакоса на пост тренера
Греция
28 июля 2022, 23:42 | Обновлено 28 июля 2022, 23:45
217
3

Де Дзерби – приоритетный вариант для Олимпиакоса на пост тренера

Экс-коуч «горняков» может очень быстро обзавестись новой работой

28 июля 2022, 23:42 | Обновлено 28 июля 2022, 23:45
217
3
Де Дзерби – приоритетный вариант для Олимпиакоса на пост тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Греческий «Олимпиакос» рассматривает возможность назначения бывшего коуча «Шахтера» Роберто Де Дзерби на пост главного тренера команды.

Накануне греки на своем поле были разгромлены «Маккаби» из Хайфы (0:4), вылетев во втором раунде квалификации Лиги чемпионов, что, скорее всего, приведет к отставке с поста главного тренера португальца Педру Мартинша.

На боссов «Олимпиакоса» уже выходили агенты с предложениями услуг наставников из Англии и Испании, но приоритетным вариантом для греческого клуба является Роберто Де Дзерби.

Сообщается, что итальянский коуч пользуется большим уважением в руководстве «Олимпиакоса».

Ранее сообщалось, что Роберто Де Дзерби после ухода из «Шахтера» хочет взять творческий отпуск и немного отдохнуть от работы в профессиональном футболе.

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Роберто Де Дзерби Олимпиакос назначение тренера Педру Мартинш
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Источник Gazzetta.gr
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Westwood.
від дирявий в ебень  .. нах хай іде .. бездарно себе проявив  да і совісті нема 00
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+1
Віталій Ткачук
Ось і все що потрібно знати про Де Дзербі. Як його піарили в Шахті, носилися з ним як "циган з писаною торбою", майже 60 млн. на трансфери дали, а він кинув їх заради Олімпіакоса, який дома розгромно програє такому ж нулячому клубу. Хоча, Вернидуб вже в минулому сезоні показав клас цього тренера, так що, "кроти", не дуже засмучуйтеся.
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0
Roma513
Летят утки😁😁😁
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-1
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