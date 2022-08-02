Илья Белобородько выиграл у 2-й ракетки Румынии

21-летний теннисист Илья Белобородько (Украина, АТР 691) выиграл первый матч на грунтовом фьючерсе в Питешти у Филипа Жияну (Румыния, АТР 325). Матч закончился со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 6:3 в пользу украинца за 2 часа и 47 минут.

ITF M25 Питешти (Румыния). 1/16 финала. Грунт

Илья Белобородько (Украина) - Филип Жияну (Румыния) - 6:7 (3:7), 6:3, 6:3

Для Ильи это первая победа в основной сетке фьючерса с начала июня. Далее представитель Украины сыграет с победителем пары Ди Натале (Аргентина) - Андреа Федерико (Италия, АТР 1495).