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  4. Илья Белобородько выиграл у 2-й ракетки Румынии
ITF
02 августа 2022, 14:36 |
192
0

Илья Белобородько выиграл у 2-й ракетки Румынии

Украинец успешно стартовал на 25-тысячнике в Питешти

02 августа 2022, 14:36 |
192
0
Илья Белобородько выиграл у 2-й ракетки Румынии
Instagram. Илья Белобородько

21-летний теннисист Илья Белобородько (Украина, АТР 691) выиграл первый матч на грунтовом фьючерсе в Питешти у Филипа Жияну (Румыния, АТР 325). Матч закончился со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 6:3 в пользу украинца за 2 часа и 47 минут.

ITF M25 Питешти (Румыния). 1/16 финала. Грунт

Илья Белобородько (Украина) - Филип Жияну (Румыния) - 6:7 (3:7), 6:3, 6:3

Для Ильи это первая победа в основной сетке фьючерса с начала июня. Далее представитель Украины сыграет с победителем пары Ди Натале (Аргентина) - Андреа Федерико (Италия, АТР 1495).

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Илья Белобородько Филип Жияну ITF Питешти
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Источник Sport.ua
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