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  4. Бенуа Пэр выиграл стартовый матч в Вашингтоне
ATP
02 августа 2022, 07:57 |
28
0

Бенуа Пэр выиграл стартовый матч в Вашингтоне

Француз не побеждал с мая 2022

02 августа 2022, 07:57 |
28
0
Бенуа Пэр выиграл стартовый матч в Вашингтоне
Instagram. Бену Пэр

Один из главных шоуменов мужского тура Бенуа Пэр (Франция, АТР 112) в 1/32 финала хардового турнира в Вашингтоне (США) обыграл Петера Гойовчика (Германия, АТР 110) в двух сетах за 1 час и 8 минут.

АТР Вашингтон (СШA). 1/32 финала. Хард

Бенуа Пэр (Франция) - Петер Гойовчик (Германия) - 7:5, 6:2

Для француза это стала первая победа с мая 2022 года. Тогда в Женеве (Швейцария) на грунте Бенуа обыграл Эмиля Руусувуори (Финляндия, АТР 46). А на харде на уровне АТР Пэр побеждал последний раз на Австралия Опен 2022, где был закрыт Григор Димитров (Болгария, АТР 19).  

Далее Пэр сыграет с Хольгером Руне (Дания, ATP 28).

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Источник Sport.ua
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