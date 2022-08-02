Бенуа Пэр выиграл стартовый матч в Вашингтоне
Француз не побеждал с мая 2022
Один из главных шоуменов мужского тура Бенуа Пэр (Франция, АТР 112) в 1/32 финала хардового турнира в Вашингтоне (США) обыграл Петера Гойовчика (Германия, АТР 110) в двух сетах за 1 час и 8 минут.
АТР Вашингтон (СШA). 1/32 финала. Хард
Бенуа Пэр (Франция) - Петер Гойовчик (Германия) - 7:5, 6:2
Для француза это стала первая победа с мая 2022 года. Тогда в Женеве (Швейцария) на грунте Бенуа обыграл Эмиля Руусувуори (Финляндия, АТР 46). А на харде на уровне АТР Пэр побеждал последний раз на Австралия Опен 2022, где был закрыт Григор Димитров (Болгария, АТР 19).
Далее Пэр сыграет с Хольгером Руне (Дания, ATP 28).
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