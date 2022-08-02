Кайл Эдмунд выиграл первый матч на уровне ATP с сентября 2020

В 1/32 финала хардового турнира в Вашингтоне Кайл Эдмунд (Великобритания, АТР 639) обыграл Есукэ Ватануки (Япония, АТР 239) в двух сетах со счетом 6:4, 7:6 (10:8).

АТР Вашингтон (США). 1/32 финала. Хард

Кайл Эдмунд (Великобритания) - Есукэ Ватануки (Япония) - 6:4, 7:6 (10:8)

Матч длился 2 часа и 2 минуты. Далее 27-летний Кайл сыграет со своим соотечественником Даниелем Эвансом (АТР 40). Матч состоится 2 августа не ранее 19:00 по Киеву.

Отметим, что Эдмунд не выступал с 2020 года. Тогда он получил травму колена, а затем перенес операцию. На ноги Эдмунда ставил тот же врач, что и Федерера с Дель Потро.