Во вторник, 2 августа, в Монако на стадионе «Луи ІІ» состоится первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА по футболу, в котором сыграют французский «Монако» и нидерландский ПСВ. Стартовый свисток итальянского рефери Давиде Масса из Империи прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Монако



Французский «Монако» уже который год показывает волнообразные выступления по ходу сезона, в результате чего далеко не всегда оказывается на тех местах в турнирной таблице, на каких хотел бы находиться. «Бронза» образца прошлого сезона как раз и была историей из разряда стремительной попытки спасения команды, которая, как казалось, так и останется в нижней половине турнирной таблицы. Однако единственный слот в квалификации Лиги чемпионов УЕФА от Франции заняли именно «монегаски», поэтому работа на предсезонных сборах для них началась немногим ранее остальных.

Нико Ковач в свое время заменил на посту главного тренера «Монако» Роберта Морено как раз по причине неудовлетворительных результатов, на чем позднее прогорел и сам. Команда во главе со французским специалистом Филиппом Клементом в этом сезоне все также планирует навязывать борьбу за чемпионский титул, но для этого необходимы было усердно поработать на трансферном рынке для усиления каждой линии, чем «Монако» в итоге так и не занялся, ограничившись приобретением форвардов Бреля Эмболо и Такуми Минамино.

ПСВ



Чемпионом нидерландской Эредивизи уже не первый сезон становится амстердамский «Аякс», в то время как позади него с переменным постоянством оказывается другой гранд локального футбола – ПСВ. Команда из Эйндховена сходу получила место на третьем раунде квалификации Лиги чемпионов УЕФА, как Украина в лучшие времена, поэтому будет испытывать определенный недостаток игровой практики. Равно как и соперники, также не игравшие в текущей квалификации до предстоящей дуэли.

Однако, у команды Рууда ван Нистелроя есть преимущество в виде уже сыгранного матча за Суперкубок страны, в котором ПСВ взял ситуативный реванш у «Аякса» в эффектном матче (5:3). Стоит отметить также и тот факт, что обе команды приблизительно в одно и тоже время начали работу на подготовительных сборах, но в процессе оказалось, что сыграть против «Монако» выстраивается куда более серьезная очередь из соперников с громкими именами, чем против нидерландцев. Как итог, можно ожидать, что этот фактор поднимет сыгранность «монегасков» на новый уровень. А отсутствие большого количества положительных результатов не должно на этом фоне обнадеживать соперников.

Ориентировочные составы



«Монако»: Нюбель – Энрике, Марипан, Дисаси, Агилар – Головин, Лукас, Фофана, Вандерсон – Бен Йеддер, Фолланд.

ПСВ: Бенитес – Макс, Рамальо, Тезе, Хувер – Сангаре, Веерман – Гакпо, Тиль, Бакайоко – Л. де Йонг.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре хозяева постараются зацепиться за результат. Нашей ставкой будет позиция – «Монако» не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 3.20 по линии Parimatch.

2 августа, вторник