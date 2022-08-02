Монако – ПСВ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Страх допустить ошибки, как это было годом ранее
Во вторник, 2 августа, в Монако на стадионе «Луи ІІ» состоится первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА по футболу, в котором сыграют французский «Монако» и нидерландский ПСВ. Стартовый свисток итальянского рефери Давиде Масса из Империи прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
Монако
Французский «Монако» уже который год показывает волнообразные выступления по ходу сезона, в результате чего далеко не всегда оказывается на тех местах в турнирной таблице, на каких хотел бы находиться. «Бронза» образца прошлого сезона как раз и была историей из разряда стремительной попытки спасения команды, которая, как казалось, так и останется в нижней половине турнирной таблицы. Однако единственный слот в квалификации Лиги чемпионов УЕФА от Франции заняли именно «монегаски», поэтому работа на предсезонных сборах для них началась немногим ранее остальных.
Нико Ковач в свое время заменил на посту главного тренера «Монако» Роберта Морено как раз по причине неудовлетворительных результатов, на чем позднее прогорел и сам. Команда во главе со французским специалистом Филиппом Клементом в этом сезоне все также планирует навязывать борьбу за чемпионский титул, но для этого необходимы было усердно поработать на трансферном рынке для усиления каждой линии, чем «Монако» в итоге так и не занялся, ограничившись приобретением форвардов Бреля Эмболо и Такуми Минамино.
ПСВ
Чемпионом нидерландской Эредивизи уже не первый сезон становится амстердамский «Аякс», в то время как позади него с переменным постоянством оказывается другой гранд локального футбола – ПСВ. Команда из Эйндховена сходу получила место на третьем раунде квалификации Лиги чемпионов УЕФА, как Украина в лучшие времена, поэтому будет испытывать определенный недостаток игровой практики. Равно как и соперники, также не игравшие в текущей квалификации до предстоящей дуэли.
Однако, у команды Рууда ван Нистелроя есть преимущество в виде уже сыгранного матча за Суперкубок страны, в котором ПСВ взял ситуативный реванш у «Аякса» в эффектном матче (5:3). Стоит отметить также и тот факт, что обе команды приблизительно в одно и тоже время начали работу на подготовительных сборах, но в процессе оказалось, что сыграть против «Монако» выстраивается куда более серьезная очередь из соперников с громкими именами, чем против нидерландцев. Как итог, можно ожидать, что этот фактор поднимет сыгранность «монегасков» на новый уровень. А отсутствие большого количества положительных результатов не должно на этом фоне обнадеживать соперников.
Ориентировочные составы
«Монако»: Нюбель – Энрике, Марипан, Дисаси, Агилар – Головин, Лукас, Фофана, Вандерсон – Бен Йеддер, Фолланд.
ПСВ: Бенитес – Макс, Рамальо, Тезе, Хувер – Сангаре, Веерман – Гакпо, Тиль, Бакайоко – Л. де Йонг.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что в предстоящей игре хозяева постараются зацепиться за результат. Нашей ставкой будет позиция – «Монако» не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 3.20 по линии Parimatch.
2 августа, вторник
|«Монако» – ПСВ
|Монако. «Луи ІІ». 21:00
|Арбитр: Давиде Масса (Империя, Италия)
|Прогноз Sport.ua – 2:1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Катерина такой перформанс от Хлое Келли оценила желтой карточкой
Последний легионер, помнивший родной для «горняков» газон, покидает клуб…