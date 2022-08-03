Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Монако – ПСВ – 1:1. Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
Монако
02.08.2022, FT 1 : 1
ПСВ Эйндховен
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
03 августа 2022, 04:33 |
166
0

Монако – ПСВ – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

03 августа 2022, 04:33 |
166
0
Монако – ПСВ – 1:1. Видео голов и обзор матча
ФК Монако

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Монако» и ПСВ расписали мировую.

По теме:
ФОТО. Динамо провело тренировку перед матчем со Штурмом
Лудогорец – Динамо Загреб – 1:2. Видео голов и обзор матча
Экс-игрок Шахтера сделал два ассиста за Бенфику в матче квалификации ЛЧ
видео голов и обзор Лига чемпионов Монако ПСВ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Монако
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛУЧЕСКУ: «Мы играем дома, но не совсем. А состав на игру я вам не скажу»
Футбол | 03 августа 2022, 00:15 1
ЛУЧЕСКУ: «Мы играем дома, но не совсем. А состав на игру я вам не скажу»
ЛУЧЕСКУ: «Мы играем дома, но не совсем. А состав на игру я вам не скажу»

Главный тренер «Динамо» ответил на вопросы накануне матча против «Штурма»

Будет обмен. Известны детали перехода Кабаева в Динамо
Футбол | 02 августа 2022, 09:54 3
Будет обмен. Известны детали перехода Кабаева в Динамо
Будет обмен. Известны детали перехода Кабаева в Динамо

Два или три игрока столичного клуба отправятся в «Зарю»

Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов
Футбол | 02.08.2022, 13:15
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов
Определен соперник Днепра-1. Жеребьевка Q4 Лиги Европы
Футбол | 02.08.2022, 14:20
Определен соперник Днепра-1. Жеребьевка Q4 Лиги Европы
Определен соперник Днепра-1. Жеребьевка Q4 Лиги Европы
Яремчук не выйдет в основном составе Бенфики на матч Лиги чемпионов
Футбол | 02.08.2022, 20:45
Яремчук не выйдет в основном составе Бенфики на матч Лиги чемпионов
Яремчук не выйдет в основном составе Бенфики на матч Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В биатлоне новая семья: украинский юниор сделал предложение Анне Кривонос
В биатлоне новая семья: украинский юниор сделал предложение Анне Кривонос
02.08.2022, 13:24 1
Биатлон
Это топчик! Футболистка из Англии сняла футболку на радостях, при Монзуль
Это топчик! Футболистка из Англии сняла футболку на радостях, при Монзуль
01.08.2022, 06:45 6
Футбол
СЕНЧЕНКО – о Ломаченко: «Ему нельзя высказывать позицию о вторжении рф?»
СЕНЧЕНКО – о Ломаченко: «Ему нельзя высказывать позицию о вторжении рф?»
02.08.2022, 08:25 6
Бокс
WTA Сан-Хосе. Анонс: у Калининой сложная сетка
WTA Сан-Хосе. Анонс: у Калининой сложная сетка
01.08.2022, 21:37 6
Теннис
Не только Setanta. Известно, какие каналы покажут матчи Динамо и Штурма
Не только Setanta. Известно, какие каналы покажут матчи Динамо и Штурма
01.08.2022, 14:13 10
Футбол
5 клубов УПЛ хотят играть матчи в своих городах
5 клубов УПЛ хотят играть матчи в своих городах
01.08.2022, 16:24 11
Футбол
СЕНЧЕНКО: «Второй бой между Усиком и Джошуа не продлится все 12 раундов»
СЕНЧЕНКО: «Второй бой между Усиком и Джошуа не продлится все 12 раундов»
02.08.2022, 11:44
Бокс
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
01.08.2022, 07:00 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем