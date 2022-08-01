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  4. ПСЖ – Нант – 4:0. Суперкубок Франции. Видео голов и обзор матча
Суперкубок Франции
ПСЖ
31.07.2022, FT 4 : 0
Нант
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Франция
01 августа 2022, 05:51 | Обновлено 01 августа 2022, 06:00
336
0

ПСЖ – Нант – 4:0. Суперкубок Франции. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка за титул, сыгранного в израильском Тель-Авиве

01 августа 2022, 05:51 | Обновлено 01 августа 2022, 06:00
336
0
ПСЖ – Нант – 4:0. Суперкубок Франции. Видео голов и обзор матча
ПСЖ

Парижский клуб «ПСЖ» завоевал Суперкубок Франции 2022.

В воскресенье, 31 июля, в Тель-Авиве на стадионе «Блюмфилд» прошел поединок за титул.

В 11-й раз парижане выиграли этот трофей, разгромив «Нант» со счетом 4:0. У «ПСЖ» дубль оформил Неймар, по голу забили Лионель Месси и Серхио Рамос.

Килиан Мбаппе пропускал матч из-за дисквалификации в результате перебора желтых карточек.

Суперкубок Франции

31 июля, Тель-Авив (Израиль)​

ПСЖ – Нант – 4:0

Голы: Месси, 22, Неймар, 45+4, 82, Рамос, 57

События матча

82’
ГОЛ ! С пенальти забил Неймар (ПСЖ).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Рамос (ПСЖ).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Неймар (ПСЖ).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (ПСЖ).
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Нант Серхио Рамос Лионель Месси Неймар Суперкубок Франции по футболу ПСЖ видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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