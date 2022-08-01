ПСЖ – Нант – 4:0. Суперкубок Франции. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка за титул, сыгранного в израильском Тель-Авиве
Парижский клуб «ПСЖ» завоевал Суперкубок Франции 2022.
В воскресенье, 31 июля, в Тель-Авиве на стадионе «Блюмфилд» прошел поединок за титул.
В 11-й раз парижане выиграли этот трофей, разгромив «Нант» со счетом 4:0. У «ПСЖ» дубль оформил Неймар, по голу забили Лионель Месси и Серхио Рамос.
Килиан Мбаппе пропускал матч из-за дисквалификации в результате перебора желтых карточек.
Суперкубок Франции
31 июля, Тель-Авив (Израиль)
ПСЖ – Нант – 4:0
Голы: Месси, 22, Неймар, 45+4, 82, Рамос, 57
События матча
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