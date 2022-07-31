В воскресенье, 31 июля, в Тель-Авиве на поле стадиона «Блумфилд» состоится поединок за Суперкубок Франции, в котором отношения выяснят «ПСЖ» и «Нант». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

ПСЖ

Парижская команда в старом-новом статусе чемпиона Франции сыграет в матче за Суперкубок страны в девятый раз кряду. В 2020 году «ПСЖ», обыграв «Марсель» (2:1), смог завоевать трофей в 10-й раз в истории. В 2021-м столичные думали открыть счет второму десятку своих побед в играх за Суперкубок, но у «Лилля» оказались свои планы. В итоге, он победил со счетом 1:0, взял приз, и прервал победную суперкубковую серию «ПСЖ» на восьми встречах.

По итогам сезона-2021/2022 «ПСЖ» вновь стал лучшим во французской Лиге 1. В 38 матчах команда набрала 86 очков (26 побед, 8 ничьих, 4 поражения), и смогла сразу на 15 пунктов опередить «Марсель», ставший серебряным призером.

При подготовке к новой кампании в парижском клубе заменили наставника – вместо Маурисио Почеттино коллектив возглавил Кристоф Гальтье. Под его руководством «ПСЖ» провел четыре контрольных спарринга, в которых добился побед, обыграв поочередно аматорскую команду из Франции «Кевилли Руан» (2:0), а также японские клубы «Кавасаки Фронтале» (2:1), «Урава» (3:0) и «Гамба Осака» (6:2).

Нант

«Канарейки» в итоговой турнирной таблице чемпионата Франции предыдущего сезона-2021/2022 заняли 9-е место, сумев набрать 55 очков (15 побед, 10 ничьих, 13 поражений). Несмотря на столь скромную позицию, «Нант» добился права сыграть в будущем сезоне в групповой стадии Лиги Европы. Такой успех команде гарантировала победа в Кубке Франции. 7 мая этого года в финальной игре розыгрыша «Нант» смог с минимальным перевесом 1:0 одолеть «Ниццу», которую тогда возглавлял Гальтье, ныне возглавляющий… «ПСЖ».

В рамках летней предсезонной подготовки «Нант» провел два победных и два неудачных товарищеских матчах. Победы он отпраздновал во встречах с «Каном» (2:0) и «Лорьяном» (также 2:0). А вот поражениями завершились игры с «Генгамом» (0:1) и «Ренном» (вновь 0:1).

Ориентировочные составы

ПСЖ: Доннарумма – Рамос, Маркиньос, Кимпембе, Хакими, Витинья, Верратти, Мендеш, Сарабия, Неймар, Месси.

Нант: Лафон – Жиротто, Гуессанд, Коршья, Силла, Кастеллетто, Фабио, Паллуа, Симон, Сиссоко, Чиривелья.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке его номинальные хозяева смогут подтвердить свой уровень и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.36 по линии Parimatch.

31 июля, воскресенье