Бразильский форвард Неймар прокомментировал победу «ПСЖ» в матче за Суперкубок Франции над «Нантом» (4:0), в котором он оформил дубль:

«Я доволен результатом, ведь мы провели очень хорошую игру с командой. Очень важно начать сезон с победы. А здесь получилось еще и трофей выиграть.

Видим ли мы нового Месси в «ПСЖ»? Я так не думаю. Я считаю, что люди слишком много говорят. Они не знают, что происходит каждый день, что происходит внутри команды. Лео – это всегда Лео, это не меняется, он продолжает делать разницу. Он приспосабливается.

Конечно, мы надеемся, что все пройдет хорошо для нас троих – для меня, для Лео, для Килиана Мбаппе. Если все трое будут в порядке, это, несомненно, будет хорошо для команды».