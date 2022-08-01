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  4. НЕЙМАР: «Лео – всегда Лео, это не меняется, он продолжает делать разницу»
Франция
01 августа 2022, 04:21 | Обновлено 01 августа 2022, 04:41
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НЕЙМАР: «Лео – всегда Лео, это не меняется, он продолжает делать разницу»

Бразильский форвард прокомментировал победу «ПСЖ» в Суперкубке Франции

01 августа 2022, 04:21 | Обновлено 01 августа 2022, 04:41
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НЕЙМАР: «Лео – всегда Лео, это не меняется, он продолжает делать разницу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Месси и Неймар

Бразильский форвард Неймар прокомментировал победу «ПСЖ» в матче за Суперкубок Франции над «Нантом» (4:0), в котором он оформил дубль: 

«Я доволен результатом, ведь мы провели очень хорошую игру с командой. Очень важно начать сезон с победы. А здесь получилось еще и трофей выиграть.

Видим ли мы нового Месси в «ПСЖ»? Я так не думаю. Я считаю, что люди слишком много говорят. Они не знают, что происходит каждый день, что происходит внутри команды. Лео – это всегда Лео, это не меняется, он продолжает делать разницу. Он приспосабливается.

Конечно, мы надеемся, что все пройдет хорошо для нас троих – для меня, для Лео, для Килиана Мбаппе. Если все трое будут в порядке, это, несомненно, будет хорошо для команды».

 

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Источник RMC Sport
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