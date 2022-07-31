Франция31 июля 2022, 21:05 | Обновлено 31 июля 2022, 21:22
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ПСЖ – Нант. Суперкубок Франции. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 31 июля в 21:00 матч за первый трофей сезона во Франции
31 июля 2022, 21:05 | Обновлено 31 июля 2022, 21:22
1054
0
В воскресенье, 31 июля, в Тель-Авиве на стадионе «Блюмфилд» проходит поединок за Суперкубок Франции.
На поле выйдут, чтобы разыграть трофей, «ПСЖ» и «Нант». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
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Лионель Месси и Неймар – в основе «ПСЖ», а Килиан Мбаппе пропускает матч из-за дисквалификации в результате перебора желтых карточек.
ПСЖ – Нант. Суперкубок Франции. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд
События матча
22’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (ПСЖ).
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