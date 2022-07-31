В воскресенье, 31 июля, в Тель-Авиве на стадионе «Блюмфилд» проходит поединок за Суперкубок Франции.

На поле выйдут, чтобы разыграть трофей, «ПСЖ» и «Нант». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Лионель Месси и Неймар – в основе «ПСЖ», а Килиан Мбаппе пропускает матч из-за дисквалификации в результате перебора желтых карточек.

ПСЖ – Нант. Суперкубок Франции. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд