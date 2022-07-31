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  4. ПСЖ – Нант. Суперкубок Франции. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Суперкубок Франции
ПСЖ
42 1 : 0
Нант
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
31 июля 2022, 21:05 | Обновлено 31 июля 2022, 21:22
1054
0

ПСЖ – Нант. Суперкубок Франции. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 31 июля в 21:00 матч за первый трофей сезона во Франции

31 июля 2022, 21:05 | Обновлено 31 июля 2022, 21:22
1054
0
ПСЖ – Нант. Суперкубок Франции. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Twitter

В воскресенье, 31 июля, в Тель-Авиве на стадионе «Блюмфилд» проходит поединок за Суперкубок Франции.

На поле выйдут, чтобы разыграть трофей, «ПСЖ» и «Нант». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Лионель Месси и Неймар – в основе «ПСЖ», а Килиан Мбаппе пропускает матч из-за дисквалификации в результате перебора желтых карточек.

ПСЖ – Нант. Суперкубок Франции. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд

События матча

22’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (ПСЖ).
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Нант Суперкубок Франции по футболу ПСЖ смотреть онлайн Лионель Месси Неймар
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Источник Sport.ua
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