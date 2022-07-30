ATP30 июля 2022, 18:08 |
68
0
Баутиста Агут выиграл турнир в Китцбюэле, обыграв перспективного австрийца
Испанский теннисист добыл 11-й титул в карьере
30 июля 2022, 18:08 |
68
0
Испанский теннисист Роберто Баутиста Агут стал победителем турнира ATP 250 в Австрии.
В матче за титул третий номер посева одолел Филипа Мисолича из Австрии.
Китцбюэль. Финал
Роберто Баутиста Агут (Испания) – Филип Мисолич (Австрия) – 6:2, 6:2
Для Роберто это уже 11-й титул ATP в карьере и всего второй на грунте.
Для 20-летнего Мисолича это был первый финал на таком уровне.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 июля 2022, 19:11 2
Словенский вингер покидает «Динамо»
Футбол | 29 июля 2022, 23:48 9
Нынешняя команда Миколенко оказалась сильнее прежней
Теннис | 30.07.2022, 15:41
Футбол | 30.07.2022, 11:36
Футбол | 29.07.2022, 21:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.07.2022, 04:45 2
29.07.2022, 17:17 5
29.07.2022, 22:52 1
28.07.2022, 16:38 4
28.07.2022, 17:13 11
29.07.2022, 13:24 1
29.07.2022, 09:08 11
29.07.2022, 15:50