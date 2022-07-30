Баутиста Агут выиграл турнир в Китцбюэле, обыграв перспективного австрийца

Испанский теннисист Роберто Баутиста Агут стал победителем турнира ATP 250 в Австрии.

В матче за титул третий номер посева одолел Филипа Мисолича из Австрии.

Китцбюэль. Финал

Роберто Баутиста Агут (Испания) – Филип Мисолич (Австрия) – 6:2, 6:2

Для Роберто это уже 11-й титул ATP в карьере и всего второй на грунте.

Для 20-летнего Мисолича это был первый финал на таком уровне.