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  4. Баутиста Агут выиграл турнир в Китцбюэле, обыграв перспективного австрийца
ATP
30 июля 2022, 18:08 |
68
0

Баутиста Агут выиграл турнир в Китцбюэле, обыграв перспективного австрийца

Испанский теннисист добыл 11-й титул в карьере

30 июля 2022, 18:08 |
68
0
Баутиста Агут выиграл турнир в Китцбюэле, обыграв перспективного австрийца
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Баутиста Агут

Испанский теннисист Роберто Баутиста Агут стал победителем турнира ATP 250 в Австрии.

В матче за титул третий номер посева одолел  Филипа Мисолича из Австрии.

Китцбюэль. Финал
Роберто Баутиста Агут (Испания) – Филип Мисолич (Австрия) – 6:2, 6:2

Для Роберто это уже 11-й титул ATP в карьере и всего второй на грунте.

Для 20-летнего Мисолича это был первый финал на таком уровне.

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Роберто Баутиста Агут ATP Китцбюэль Филип Мисолич
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Источник Sport.ua
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