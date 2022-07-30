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  4. ВИДЕО. Как Байндл сражалась за выход в финал турнира в Варшаве
WTA
30 июля 2022, 14:38 |
277
0

ВИДЕО. Как Байндл сражалась за выход в финал турнира в Варшаве

Катерина проиграла сопернице из Румынии

30 июля 2022, 14:38 |
277
0
ВИДЕО. Как Байндл сражалась за выход в финал турнира в Варшаве
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл проиграла полуфинал грунтового турнира WTA в Варшаве. Украинка уступила румынке Ане Богдан.

Для Байндл это был первый полуфинал на таком уровне с июля прошлого года.

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Источник Sport.ua
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