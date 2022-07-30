WTA30 июля 2022, 14:38 |
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ВИДЕО. Как Байндл сражалась за выход в финал турнира в Варшаве
Катерина проиграла сопернице из Румынии
30 июля 2022, 14:38 |
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Украинская теннисистка Катерина Байндл проиграла полуфинал грунтового турнира WTA в Варшаве. Украинка уступила румынке Ане Богдан.
Для Байндл это был первый полуфинал на таком уровне с июля прошлого года.
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