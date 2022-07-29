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Украина. Первая лига
29 июля 2022, 14:05 | Обновлено 29 июля 2022, 14:11
141
0

Президент ПФЛ: «Самое главное – начать следующий сезон и закончить его»

Александр Каденко ответил на актуальные вопросы

29 июля 2022, 14:05 | Обновлено 29 июля 2022, 14:11
141
0
Президент ПФЛ: «Самое главное – начать следующий сезон и закончить его»
Footboom

Президент ПФЛ Александр Каденко ответил на актуальные вопросы о проведении следующего чемпионата.

– «ВПК-Агро» не сыграет в следующем сезоне. Кто заменит магдалиновцев в первой лиге?
– Пока не готов ответить. 29 июля у нас запланирована связь со всеми клубами, будем обсуждать срочные вопросы и, в частности, кто займет место в первой лиге вместо «ВПК-Агро». Но окончательное решение – по Конференции ПФЛ.

– Правильно понимаю, что речь идет о 16 участниках в первой лиге и 10 - во второй?
– Вы правы. К сожалению, из-за военных действий потеряли многие клубы, некоторые, так сказать, «на паузе». Для нас самое главное – начать следующий сезон и закончить его. Желательно – без потерь.

– Увидим дебютантов среди профессионалов?
– Обязательно. Это «Васт» из Николаева и «Нива» (Бузова). А еще – вторая команда «Кременя».

– Трансляции матчей первой лиги осуществлял телеканал «Футбол», который, как известно, прекратил существование. Увидят ли болельщики «картинку» в следующем сезоне?
– «Картинку» - непременно, а что касается прямых трансляций, то этот вопрос еще будет обсуждаться с клубами.

– Дата Конференции ПФЛ уже назначена?
– Конечно. Собираемся 12 августа.

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Александр Каденко
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Источник Footboom
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