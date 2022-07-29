Президент ПФЛ: «Самое главное – начать следующий сезон и закончить его»

Президент ПФЛ Александр Каденко ответил на актуальные вопросы о проведении следующего чемпионата.

– «ВПК-Агро» не сыграет в следующем сезоне. Кто заменит магдалиновцев в первой лиге?

– Пока не готов ответить. 29 июля у нас запланирована связь со всеми клубами, будем обсуждать срочные вопросы и, в частности, кто займет место в первой лиге вместо «ВПК-Агро». Но окончательное решение – по Конференции ПФЛ.

– Правильно понимаю, что речь идет о 16 участниках в первой лиге и 10 - во второй?

– Вы правы. К сожалению, из-за военных действий потеряли многие клубы, некоторые, так сказать, «на паузе». Для нас самое главное – начать следующий сезон и закончить его. Желательно – без потерь.

– Увидим дебютантов среди профессионалов?

– Обязательно. Это «Васт» из Николаева и «Нива» (Бузова). А еще – вторая команда «Кременя».

– Трансляции матчей первой лиги осуществлял телеканал «Футбол», который, как известно, прекратил существование. Увидят ли болельщики «картинку» в следующем сезоне?

– «Картинку» - непременно, а что касается прямых трансляций, то этот вопрос еще будет обсуждаться с клубами.

– Дата Конференции ПФЛ уже назначена?

– Конечно. Собираемся 12 августа.