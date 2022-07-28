Исмаили расторг контракт с Шахтером – журналист

Левый фулбек Исмаили расторг контракт с донецким «Шахтером», сообщает Bolavip Brasil со ссылкой на информацию журналиста Джеремиаса Вернека.

Подробностей о том, как произошла эта процедура журналист не приводит, однако отмечает, что переговоры о подписании 32-летнего фулбека уже ведет «Интернасьонал».

О желании Исмаили расторгнуть контракт с «Шахтером», который рассчитан до лета 2023 года, впервые сообщалось в мае, однако никакого официального подтверждения эти сведения тогда не нашли.

Также Sport.ua писал, что в «Шахтере» готовы рассмотреть вопрос продажи Исмаили за 2-3 миллиона евро, так как в донецком клубе не могут платить бразильцу столько, как раньше.

Накануне «Шахтер» подписал на левый фланг обороны фулбека «Андерлехта» Богдана Михайличенко, который проведет в донецкой команде год на правах аренды, а затем может быть выкуплен «горняками».