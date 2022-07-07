Шахтер рассчитывает продать Исмаили за 2-3 миллиона евро

32-летний левый фулбек «Шахтера» Исмаили нынешним летом покинет донецкий клуб.

«Горняки», переговорив с футболистом, уведомили того о том, что не готовы выполнять контракт на прежних условиях. Зарплата Исмаили является чрезвычайно высокой для нынешних реалий украинского футбольного рынка.

В то же время Исмаили хотел бы покинуть «Шахтер», но остаться в Европе. Если такая возможность будет, то «горняки» будут готовы продать бразильца прямо сейчас за 2-3 миллиона евро.

Впрочем, высокой остается вероятность возвращения Исмаили в Бразилию. Однако в этом случае речь, скорее всего, пойдет о временном соглашении, основанном на приостановке контракта игрока с клубом, что стало возможным благодаря циркуляру ФИФА.

Контракт Исмаили с «Шахтером» рассчитан до лета 2023 года. Сам футболист не против того, чтобы уйти из клуба через «парадную дверь», позволив дончанам получить от его продажи определенные средства.