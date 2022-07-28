Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед – Атлетико. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Англия
28 июля 2022, 15:59 | Обновлено 28 июля 2022, 16:57
286
0

Манчестер Юнайтед – Атлетико. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Спарринг уровня Лиги чемпионов

28 июля 2022, 15:59 | Обновлено 28 июля 2022, 16:57
286
0
Манчестер Юнайтед – Атлетико. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 30 июля, в норвежском Осло на стадионе «Уллевол» состоится товарищеский поединок, в котором английский «Манчестер Юнайтед» сыграет против испанского «Атлетико» из Мадрида. Стартовый свисток прозвучит в 14:45 по Киеву.

Манчестер Юнайтед

 

«Красные дьяволы» по итогам прошлого сезона заняли 6 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, что стало худшим результатом за последние четыре года. Отсутствие выигранных трофеев и непопадание в Лигу чемпионов вполне ожидаемо привели к переменам на тренерском мостике: команду возглавил экс-рулевой нидерландского «Аякса» Эрик тен Хаг.

Ральф Рангник, занимавший пост временного наставника, стал худшим тренером клуба за всю историю выступления команды в Премьер-лиге по проценту побед. В первых 17 матчах под руководством немецкого специалиста «красные дьяволы» одержали лишь 8 побед. Несмотря на это, Рангник должен был продолжить работать в МЮ на должности тренера-консультанта, однако в конце мая он покинул клуб, поскольку возглавил национальную сборную Австрии.

Атлетико

 

«Матрасники» в прошлом сезоне не смогли защитить чемпионский титул. Команде Диего Симеоне пришлось довольствоваться бронзовыми медалями, так как в турнирной таблице её опередили «Барселона» и «Реал Мадрид». Причем от «сливочных», которые и взяли титул, «Атлетико» отстал на 15 баллов, а вот «Севилью», замкнувшую топ-4, опередил всего лишь на 1 очко.

Впрочем, итоговая третья позиция позволила «Атлетико», в отличие от «Манчестер Юнайтед», получить право в очередной раз представлять свою страну в престижнейшем еврокубковом турнире. Пока же подопечные Симеоне готовятся к официальным поединкам путем проведения спаррингов. В последнем мадридский коллектив разгромил «Нумансию» со счетом 4:0.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Атлетико» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.38 по линии Parimatch.

30 июля, суббота

«Манчестер Юнайтед» – «Атлетико»
Осло. Стадион «Уллевол». 14:45
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Эвертон – Динамо. Текстовая трансляция матча
Где смотреть онлайн благотворительный матч Эвертон – Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико подписал защитника сборной Аргентины
Манчестер Юнайтед - Атлетико Манчестер Юнайтед Атлетико Мадрид товарищеские матчи прогнозы Денис Шаховец
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Турецкий стыд. Фаны Фенербахче скандировали «владимир путин»
Футбол | 27 июля 2022, 23:07 26
ВИДЕО. Турецкий стыд. Фаны Фенербахче скандировали «владимир путин»
ВИДЕО. Турецкий стыд. Фаны Фенербахче скандировали «владимир путин»

Скандальное поведение турецких болельщиков во время матча с «Динамо»

ФК Ворскла: «Речь идет о судейских двойных стандартах»
Футбол | 28 июля 2022, 09:52 4
ФК Ворскла: «Речь идет о судейских двойных стандартах»
ФК Ворскла: «Речь идет о судейских двойных стандартах»

Полтавский клуб считает, что второго гола в матче с АИКом не было

Буяльский прервал две затянувшиеся безголевые серии Динамо
Футбол | 28.07.2022, 13:13
Буяльский прервал две затянувшиеся безголевые серии Динамо
Буяльский прервал две затянувшиеся безголевые серии Динамо
Турецкий комментатор: «Скандирование про путина дорого нам обойдется»
Футбол | 28.07.2022, 07:17
Турецкий комментатор: «Скандирование про путина дорого нам обойдется»
Турецкий комментатор: «Скандирование про путина дорого нам обойдется»
Дом экс-защитника Динамо ограбили. Вынесли имущества на 4,5 миллиона
Футбол | 28.07.2022, 10:09
Дом экс-защитника Динамо ограбили. Вынесли имущества на 4,5 миллиона
Дом экс-защитника Динамо ограбили. Вынесли имущества на 4,5 миллиона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Три правила ответственной игры от Александра Усика
Три правила ответственной игры от Александра Усика
27.07.2022, 14:00
Другие виды
Луческу раскритиковал турецких фанов, скандировавших в поддержку путина
Луческу раскритиковал турецких фанов, скандировавших в поддержку путина
28.07.2022, 06:23 20
Футбол
Деревянченко не претендует на титулы и выйдет на бой с Конли без давления
Деревянченко не претендует на титулы и выйдет на бой с Конли без давления
28.07.2022, 07:45
Бокс
ВИДЕО. Как Лунин отбил пенальти, но судья назначил повторное исполнение
ВИДЕО. Как Лунин отбил пенальти, но судья назначил повторное исполнение
27.07.2022, 08:23 4
Футбол
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
28.07.2022, 01:19 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Себастьян Феттель объявил о завершении карьеры в Формуле-1
ОФИЦИАЛЬНО. Себастьян Феттель объявил о завершении карьеры в Формуле-1
28.07.2022, 13:31
Авто/мото
ВИДЕО. Космос! Мудрик прошел полполя, накрутил защиту Аякса и забил шедевр
ВИДЕО. Космос! Мудрик прошел полполя, накрутил защиту Аякса и забил шедевр
26.07.2022, 21:43 14
Футбол
Аукцион Parimatch Ukraine и Фонда Сергея Притулы
Аукцион Parimatch Ukraine и Фонда Сергея Притулы
26.07.2022, 17:25
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем