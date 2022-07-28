В субботу, 30 июля, в норвежском Осло на стадионе «Уллевол» состоится товарищеский поединок, в котором английский «Манчестер Юнайтед» сыграет против испанского «Атлетико» из Мадрида. Стартовый свисток прозвучит в 14:45 по Киеву.

Манчестер Юнайтед

«Красные дьяволы» по итогам прошлого сезона заняли 6 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, что стало худшим результатом за последние четыре года. Отсутствие выигранных трофеев и непопадание в Лигу чемпионов вполне ожидаемо привели к переменам на тренерском мостике: команду возглавил экс-рулевой нидерландского «Аякса» Эрик тен Хаг.

Ральф Рангник, занимавший пост временного наставника, стал худшим тренером клуба за всю историю выступления команды в Премьер-лиге по проценту побед. В первых 17 матчах под руководством немецкого специалиста «красные дьяволы» одержали лишь 8 побед. Несмотря на это, Рангник должен был продолжить работать в МЮ на должности тренера-консультанта, однако в конце мая он покинул клуб, поскольку возглавил национальную сборную Австрии.

Атлетико

«Матрасники» в прошлом сезоне не смогли защитить чемпионский титул. Команде Диего Симеоне пришлось довольствоваться бронзовыми медалями, так как в турнирной таблице её опередили «Барселона» и «Реал Мадрид». Причем от «сливочных», которые и взяли титул, «Атлетико» отстал на 15 баллов, а вот «Севилью», замкнувшую топ-4, опередил всего лишь на 1 очко.

Впрочем, итоговая третья позиция позволила «Атлетико», в отличие от «Манчестер Юнайтед», получить право в очередной раз представлять свою страну в престижнейшем еврокубковом турнире. Пока же подопечные Симеоне готовятся к официальным поединкам путем проведения спаррингов. В последнем мадридский коллектив разгромил «Нумансию» со счетом 4:0.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Атлетико» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.38 по линии Parimatch.

30 июля, суббота