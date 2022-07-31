Ман Юнайтед

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Англия
31 июля 2022, 18:48 | Обновлено 31 июля 2022, 19:17
485
0

Манчестер Юнайтед – Атлетико Мадрид – 0:1. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

31 июля 2022, 18:48 | Обновлено 31 июля 2022, 19:17
485
0
Манчестер Юнайтед – Атлетико Мадрид – 0:1. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках подготовки к новому сезону английский «Манчестер Юнайтед» на своем поле проиграл мадридскому «Атлетико» со счетом 0:1.

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Секейра (Атлетико Мадрид).
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Источник Sport.ua
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