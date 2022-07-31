Ман Юнайтед

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30.07.2022, FT 0 : 1
Англия31 июля 2022, 18:48 | Обновлено 31 июля 2022, 19:17
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Манчестер Юнайтед – Атлетико Мадрид – 0:1. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
31 июля 2022, 18:48 | Обновлено 31 июля 2022, 19:17
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В рамках подготовки к новому сезону английский «Манчестер Юнайтед» на своем поле проиграл мадридскому «Атлетико» со счетом 0:1.
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Секейра (Атлетико Мадрид).
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