Товарищеские матчи
30.07.2022, FT 0 : 1
Англия30 июля 2022, 19:37 | Обновлено 30 июля 2022, 19:38
162
0
Атлетико вырвал победу у Манчестер Юнайтед
Жуан Феликс забил на последних минутах, а экс-игрок Шахтера получил красную карточку
30 июля 2022, 19:37 | Обновлено 30 июля 2022, 19:38
162
0
На 86-й минуте португальский нападающий Жуан Феликс принес победу «красным дьяволом». Матч закончился со счетом 1:0.
Экс-игрок донецкого «Шахтера» Фред получил вторую желтую карточку на 91-й минуте игры и был удален с поля.
Также впервые за «Манчестер Юнайтед» сыграл Кристиан Эриксен. Он заменил Антони Марсьяля на 69-й минуте игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 июля 2022, 15:12 11
Али Коч считает, что это турков обидели
Футбол | 30 июля 2022, 11:19 6
Обозреватель Sport.ua реагирует на официальный приход бывшего тренера «Металлиста» в Днепр
Футбол | 30.07.2022, 03:18
Футбол | 29.07.2022, 20:52
Футбол | 30.07.2022, 01:18
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.07.2022, 06:48 3
28.07.2022, 16:38 4
28.07.2022, 18:30 16
29.07.2022, 17:17 5
30.07.2022, 15:20 1
Другие виды
28.07.2022, 17:13 11
29.07.2022, 09:08 11