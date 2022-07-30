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Англия
30 июля 2022, 19:37 | Обновлено 30 июля 2022, 19:38
162
0

Атлетико вырвал победу у Манчестер Юнайтед

Жуан Феликс забил на последних минутах, а экс-игрок Шахтера получил красную карточку

30 июля 2022, 19:37 | Обновлено 30 июля 2022, 19:38
162
0
Атлетико вырвал победу у Манчестер Юнайтед
Instagram. ФК Атлетико Мадрид

На 86-й минуте португальский нападающий Жуан Феликс принес победу «красным дьяволом». Матч закончился со счетом 1:0.

Экс-игрок донецкого «Шахтера» Фред получил вторую желтую карточку на 91-й минуте игры и был удален с поля.

Также впервые за «Манчестер Юнайтед» сыграл Кристиан Эриксен. Он заменил Антони Марсьяля на 69-й минуте игры.

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Манчестер Юнайтед Атлетико Мадрид товарищеские матчи Фред Жуан Феликс Кристиан Эриксен
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Источник Sport.ua
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