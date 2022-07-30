Атлетико вырвал победу у Манчестер Юнайтед

На 86-й минуте португальский нападающий Жуан Феликс принес победу «красным дьяволом». Матч закончился со счетом 1:0.

Экс-игрок донецкого «Шахтера» Фред получил вторую желтую карточку на 91-й минуте игры и был удален с поля.

Также впервые за «Манчестер Юнайтед» сыграл Кристиан Эриксен. Он заменил Антони Марсьяля на 69-й минуте игры.