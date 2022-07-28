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Испания
28 июля 2022, 01:28 | Обновлено 28 июля 2022, 01:38
17
0

Атлетико разгромил Нумансию в спарринге

Контрольный поединок завершился со счетом 4:0

28 июля 2022, 01:28 | Обновлено 28 июля 2022, 01:38
17
0
Атлетико разгромил Нумансию в спарринге
Getty Images/Global Images Ukraine

В Испании состоялся товарищеский матч, в котором «Атлетико» разгромил «Нумансию» со счетом 4:0.

В состав мадридского клуба голы забивали Томас Лемар, Анхель Корреа, Жоффрей Кондогбиа и Матеус Кунья.

В следующем товарищеском матче «Атлетико» встретится с «Манчестер Юнайтед 30 июля.

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Атлетико Мадрид Нумансия товарищеские матчи
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Источник Sport.ua
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