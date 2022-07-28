Товарищеские матчи
Испания28 июля 2022, 03:21 | Обновлено 28 июля 2022, 04:48
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Барселона – Ювентус – 2:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
28 июля 2022, 03:21 | Обновлено 28 июля 2022, 04:48
152
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Каталонская «Барселона» сыграла вничью с туринским «Ювентусом» в товарищеском матче со счетом 2:2.
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