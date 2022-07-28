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28 июля 2022, 03:21 | Обновлено 28 июля 2022, 04:48
152
0

Барселона – Ювентус – 2:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

28 июля 2022, 03:21 | Обновлено 28 июля 2022, 04:48
152
0
Барселона – Ювентус – 2:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская «Барселона» сыграла вничью с туринским «Ювентусом» в товарищеском матче со счетом 2:2.

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Источник Sport.ua
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