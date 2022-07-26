Барселона - Ювентус. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Испанский и итальянский гранды выяснят отношения за океаном
В ночь на среду, 27 июля, по европейскому времени в Далласе на поле арены «Коттон Боул» состоится товарищеский поединок, в котором отношения выяснят каталонская «Барселона» и туринский «Ювентус». Стартовый свисток прозвучит в 03:30 по киевскому времени.
Барселона
Подопечные Хави предыдущий сезон в чемпионате Испании, как известно, завершили на втором месте, проиграв чемпионскую гонку мадридскому «Реалу». Не добилась команда успеха и в Лиге чемпионов, где прекратила борьбу после групповой стадии, заняв третье место в своем квартете. Правда, затем «сине-гранатовые» продолжили свои выступления в плей-офф Лиги Европы. Однако и там триумфально они не сыграли, завершив борьбу на стадии 1/4 финала после встреч с немецким «Айнтрахтом» (1:1, 2:3).
Исходя из результатов прошлой кампании, к новым вызовам «Барселона» намерена подойти во всеоружии. На сегодня она провела уже три контрольных матча. На почин подготовки в Испании был сыгран матча с командой «Олот», который принес неожиданную ничью – 1:1. Затем «блауграна» отправилась в турнире на океан. Там состоялась крупная победа 6:0 над клубом «Интер Майами», и победа с минимальным перевесом в принципиальной дуэли с мадридским «Реалом» - 1:0.
Ювентус
«Старая синьора» под стать каталонцам в прошлом сезоне оказалась лишь бледной тенью самой себя. В Серии А она заняла лишь 4-е место, но, благо, смогла добиться права на выступления в группе Лиги чемпионов. Кроме этого, «Ювентус» в плей-офф Лиги чемпионов сложил оружие уже на первой стадии – в 1/8 финала. Огорчил его испанский «Вильярреал», который затем дошел аж до полуфинала – 1:1, 0:3.
В рамках подготовки к новым вызовам туринцы покинули Италию и взяли курс в США. Там они на данный момент провели пока только один контрольный спарринг. В нем «Ювентусу» оппонировал мексиканский клуб «Гвадалахара». Игра завершилась комфортной победой европейцев со счетом 2:0.
Ориентировочные составы
Барселона: тер Штеген – Араухо, Кристенсен, Эрик Гарсия, Альба, Гави, Бускетс, Педри, Рафинья, Фати, Обамеянг.
Ювентус: Щенсны – Куадрадо, Данило, Гатти, Алекс Сандро, Погба, Локателли, Фаджоли, Ди Мария, Влахович, Кен.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что в предстоящем поединке его номинальные хозяева докажут свой перевес и добьются победы. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.69 по линии Parimatch.
27 июля, среда
|«Барселона» – «Ювентус»
|Даллас. «Коттон Боул». 03:30
|Прогноз Sport.ua – 2:1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua собрал наиболее интересные факты о клубе «Адана Демирспор»
Выиграли в серии пенальти