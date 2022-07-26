В ночь на среду, 27 июля, по европейскому времени в Далласе на поле арены «Коттон Боул» состоится товарищеский поединок, в котором отношения выяснят каталонская «Барселона» и туринский «Ювентус». Стартовый свисток прозвучит в 03:30 по киевскому времени.

Барселона

Подопечные Хави предыдущий сезон в чемпионате Испании, как известно, завершили на втором месте, проиграв чемпионскую гонку мадридскому «Реалу». Не добилась команда успеха и в Лиге чемпионов, где прекратила борьбу после групповой стадии, заняв третье место в своем квартете. Правда, затем «сине-гранатовые» продолжили свои выступления в плей-офф Лиги Европы. Однако и там триумфально они не сыграли, завершив борьбу на стадии 1/4 финала после встреч с немецким «Айнтрахтом» (1:1, 2:3).

Исходя из результатов прошлой кампании, к новым вызовам «Барселона» намерена подойти во всеоружии. На сегодня она провела уже три контрольных матча. На почин подготовки в Испании был сыгран матча с командой «Олот», который принес неожиданную ничью – 1:1. Затем «блауграна» отправилась в турнире на океан. Там состоялась крупная победа 6:0 над клубом «Интер Майами», и победа с минимальным перевесом в принципиальной дуэли с мадридским «Реалом» - 1:0.

Ювентус

«Старая синьора» под стать каталонцам в прошлом сезоне оказалась лишь бледной тенью самой себя. В Серии А она заняла лишь 4-е место, но, благо, смогла добиться права на выступления в группе Лиги чемпионов. Кроме этого, «Ювентус» в плей-офф Лиги чемпионов сложил оружие уже на первой стадии – в 1/8 финала. Огорчил его испанский «Вильярреал», который затем дошел аж до полуфинала – 1:1, 0:3.

В рамках подготовки к новым вызовам туринцы покинули Италию и взяли курс в США. Там они на данный момент провели пока только один контрольный спарринг. В нем «Ювентусу» оппонировал мексиканский клуб «Гвадалахара». Игра завершилась комфортной победой европейцев со счетом 2:0.

Ориентировочные составы

Барселона: тер Штеген – Араухо, Кристенсен, Эрик Гарсия, Альба, Гави, Бускетс, Педри, Рафинья, Фати, Обамеянг.

Ювентус: Щенсны – Куадрадо, Данило, Гатти, Алекс Сандро, Погба, Локателли, Фаджоли, Ди Мария, Влахович, Кен.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке его номинальные хозяева докажут свой перевес и добьются победы. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.69 по линии Parimatch.

27 июля, среда