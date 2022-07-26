Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона - Ювентус. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Испания
26 июля 2022, 19:41 | Обновлено 26 июля 2022, 19:49
278
0

Барселона - Ювентус. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Испанский и итальянский гранды выяснят отношения за океаном

26 июля 2022, 19:41 | Обновлено 26 июля 2022, 19:49
278
0
Барселона - Ювентус. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Барселона / автор неизвестен

В ночь на среду, 27 июля, по европейскому времени в Далласе на поле арены «Коттон Боул» состоится товарищеский поединок, в котором отношения выяснят каталонская «Барселона» и туринский «Ювентус». Стартовый свисток прозвучит в 03:30 по киевскому времени.

Барселона

Подопечные Хави предыдущий сезон в чемпионате Испании, как известно, завершили на втором месте, проиграв чемпионскую гонку мадридскому «Реалу». Не добилась команда успеха и в Лиге чемпионов, где прекратила борьбу после групповой стадии, заняв третье место в своем квартете. Правда, затем «сине-гранатовые» продолжили свои выступления в плей-офф Лиги Европы. Однако и там триумфально они не сыграли, завершив борьбу на стадии 1/4 финала после встреч с немецким «Айнтрахтом» (1:1, 2:3).

Исходя из результатов прошлой кампании, к новым вызовам «Барселона» намерена подойти  во всеоружии. На сегодня она провела уже три контрольных матча. На почин подготовки в Испании был сыгран матча с командой «Олот», который принес неожиданную ничью – 1:1. Затем «блауграна» отправилась в турнире на океан. Там состоялась крупная победа 6:0 над клубом «Интер Майами», и победа с минимальным перевесом в принципиальной дуэли с мадридским «Реалом» - 1:0.

Ювентус

«Старая синьора» под стать каталонцам в прошлом сезоне оказалась лишь бледной тенью самой себя. В Серии А она заняла лишь 4-е место, но, благо, смогла добиться права на выступления в группе Лиги чемпионов. Кроме этого, «Ювентус» в плей-офф Лиги чемпионов сложил оружие уже на первой стадии – в 1/8 финала. Огорчил его испанский «Вильярреал», который затем дошел аж до полуфинала – 1:1, 0:3.

В рамках подготовки к новым вызовам туринцы покинули Италию и взяли курс в США. Там они на данный момент провели пока только один контрольный спарринг. В нем «Ювентусу» оппонировал мексиканский клуб «Гвадалахара». Игра завершилась комфортной победой европейцев со счетом 2:0.

Ориентировочные составы

Барселона: тер Штеген – Араухо, Кристенсен, Эрик Гарсия, Альба, Гави, Бускетс, Педри, Рафинья, Фати, Обамеянг.

Ювентус: Щенсны – Куадрадо, Данило, Гатти, Алекс Сандро, Погба, Локателли, Фаджоли, Ди Мария, Влахович, Кен.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке его номинальные хозяева докажут свой перевес и добьются победы. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.69 по линии Parimatch.

27 июля, среда

«Барселона» – «Ювентус»
Даллас. «Коттон Боул». 03:30
Прогноз Sport.ua – 2:1

 

Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус расторг контракт с Рэмзи
АИК – Ворскла. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Фенербахче – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
прогнозы Барселона Ювентус
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Куда ушел Ракицкий. Команда юности Фатиха Терима и зрелости Марио Балотелли
Футбол | 26 июля 2022, 08:45 12
Куда ушел Ракицкий. Команда юности Фатиха Терима и зрелости Марио Балотелли
Куда ушел Ракицкий. Команда юности Фатиха Терима и зрелости Марио Балотелли

Sport.ua собрал наиболее интересные факты о клубе «Адана Демирспор»

Динамо U-19 обыграло Спарту и завершило турнир на 3-м месте
Футбол | 26 июля 2022, 15:10 7
Динамо U-19 обыграло Спарту и завершило турнир на 3-м месте
Динамо U-19 обыграло Спарту и завершило турнир на 3-м месте

Выиграли в серии пенальти

Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Футбол | 26.07.2022, 19:19
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Ярмоленко определился с игровым номером в Аль-Айне
Футбол | 25.07.2022, 20:49
Ярмоленко определился с игровым номером в Аль-Айне
Ярмоленко определился с игровым номером в Аль-Айне
Йовичевич определил стартовый состав Шахтера на матч против Аякса
Футбол | 26.07.2022, 20:20
Йовичевич определил стартовый состав Шахтера на матч против Аякса
Йовичевич определил стартовый состав Шахтера на матч против Аякса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Взял 6.21 метра! Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом
Взял 6.21 метра! Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом
25.07.2022, 06:05 10
Другие виды
Бех-Романчук заняла 8-е место в финале ЧМ-2022 по прыжкам в длину
Бех-Романчук заняла 8-е место в финале ЧМ-2022 по прыжкам в длину
25.07.2022, 06:23 5
Другие виды
Уйдет или нет: Траоре сделал заявление по поводу будущего в Шахтере
Уйдет или нет: Траоре сделал заявление по поводу будущего в Шахтере
26.07.2022, 10:22 3
Футбол
Игорь БЕЛАНОВ: «Ракеты в Одессе летают чуть ли не над головой»
Игорь БЕЛАНОВ: «Ракеты в Одессе летают чуть ли не над головой»
25.07.2022, 20:21 1
Футбол
Фортуна подвела в овертайме. Студенческая сборная Украины проиграла финал
Фортуна подвела в овертайме. Студенческая сборная Украины проиграла финал
24.07.2022, 22:40 10
Футзал
Хавбек или защитник? Стало известно амплуа Зинченко в Арсенале
Хавбек или защитник? Стало известно амплуа Зинченко в Арсенале
24.07.2022, 23:45 15
Футбол
Дебют Зинченко, гол Миколенко, Украина проиграла Бразилии, мировые рекорды
Дебют Зинченко, гол Миколенко, Украина проиграла Бразилии, мировые рекорды
25.07.2022, 07:10
Футбол
Криштиану Роналду и пустота
Криштиану Роналду и пустота
25.07.2022, 14:41 33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем