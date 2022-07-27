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Испания
27 июля 2022, 03:20 | Обновлено 27 июля 2022, 04:13
284
0

Барселона – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 июля в 03:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Далласе

27 июля 2022, 03:20 | Обновлено 27 июля 2022, 04:13
284
0
Барселона – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Барселона

27 июля в 03:30 в Далласе на поле арены «Коттон Боул» состоится товарищеский поединок.

В матче турнира Soccer Champions Tour 2022 сыграют каталонская «Барселона» и туринский «Ювентус».

Барселона – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча – на Setanta Sports

Стартовые составы команд

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Источник Sport.ua
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