Испания27 июля 2022, 03:20 | Обновлено 27 июля 2022, 04:13
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Барселона – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 июля в 03:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Далласе
27 июля 2022, 03:20 | Обновлено 27 июля 2022, 04:13
284
0
27 июля в 03:30 в Далласе на поле арены «Коттон Боул» состоится товарищеский поединок.
В матче турнира Soccer Champions Tour 2022 сыграют каталонская «Барселона» и туринский «Ювентус».
Барселона – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча – на Setanta Sports
Стартовые составы команд
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