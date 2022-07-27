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Испания
27 июля 2022, 05:42 | Обновлено 27 июля 2022, 06:36
595
0

Дубли Дембеле и Кина. Барселона и Ювентус разошлись миром в Далласе

Команды забили по два гола друг другу в поединке Soccer Champions Tour 2022

27 июля 2022, 05:42 | Обновлено 27 июля 2022, 06:36
595
0
Дубли Дембеле и Кина. Барселона и Ювентус разошлись миром в Далласе
ФК Барселона. Усман Дембеле

27 июля в 03:30 в Далласе на поле арены «Коттон Боул» состоялся товарищеский поединок.

В матче турнира Soccer Champions Tour 2022 вничью сыграли каталонская «Барселона» и туринский «Ювентус».

У сине-гранатовых дублем отметился французский форвард Усман Дембеле.

У туринцев двумя голами ответил Мойзе Кин. Игра закончилась вничью (2:2).

Soccer Champions Tour 2022

Даллас (США), 27 июля

Барселона (Испания) – Ювентус (Италия) – 2:2

Голы: Дембеле, 34, 40 – Мойзе Кин, 39, 51.

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Ювентус Барселона товарищеские матчи Барселона - Ювентус Soccer Champions Tour Усман Дембеле Мойзе Кин
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Источник Sport.ua
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