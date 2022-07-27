В пятницу, 29 июля, состоится товарищеский поединок, в котором английский «Ньюкасл» на домашнем стадионе «Сент-Джеймс Парк» примет итальянскую «Аталанту». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Ньюкасл

В прошлом году «Ньюкасл» перешел во владение консорциума из Саудовской Аравии. В планах новых хозяев уже через несколько лет выйти на один уровень с лучшими клубами АПЛ. Однако в прошлом сезоне «сороки» вместо борьбы за еврокубки долгое время изо всех сил пытались сохранить прописку в элитном дивизионе.

Благодаря успешно пройденной второй части чемпионата «Ньюкасл» все же финишировал на одиннадцатом месте, набрав 49 очков. На европейской арене «Ньюкасл» последний раз играл в сезоне 2012/13, когда добрался до четвертьфинала Кубка УЕФА. Возможно, в предстоящем чемпионате АПЛ команде Эдди Хау все же удастся побороться за место в топ-7.

Аталанта

Подопечных Джан Пьеро Гасперини в предстоящем еврокубковом сезоне мы также не увидим. Бергамаски, которые успели зарекомендовать себя как одного из грандов Серии А, в прошлом чемпионате провалилась. «Аталанта» набрала 59 баллов и вынуждена была довольствоваться лишь восьмой позицией в турнирной таблице.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский был основным игроком команды Гасперини. Во всех клубных турнирах прошлого сезона наш соотечественник забил 10 мячей и отдал 7 результативных передач, проведя в общей сложности 41 официальный поединок. Предстоящий матч Малиновский может пропустить, поскольку недавно он получил повреждение в двусторонней тренировке.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что данный матч порадует результативностью. Нашей ставкой будет позиция – Тотал больше 2,5 с коэффициентом 1.65 по линии Parimatch.

29 июля, пятница