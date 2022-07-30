Италия30 июля 2022, 03:59 |
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Товарищеские матчи. Аталанта проиграла Ньюкаслу, Челси разобрался с Удинезе
Малиновский вышел на замену
30 июля 2022, 03:59 |
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В субботу товарищеские матчи провели «Аталанта» и лондонский «Челси».
Бергамцы встречались с «Ньюкаслом», и английский клуб одержал минимальную победу. Украинец Руслан Малиновский появился на поле после выхода на замену на 78-й минуте.
«Челси» в товарищеском матче обыграл «Удинезе» со счетом 3:1.
Товарищеский матчи
Ньюкасл – Аталанта – 1:0
Гол: Вуд (39, пенальти)
Удинезе – Челси – 1:3
Голы: Делофеу (42) – Канте (20), Стерлинг (37), Маунт (90)
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