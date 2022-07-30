Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Товарищеские матчи. Аталанта проиграла Ньюкаслу, Челси разобрался с Удинезе
Товарищеские матчи
Ньюкасл
29.07.2022, FT 1 : 0
Аталанта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
30 июля 2022, 03:59 |
55
0

Товарищеские матчи. Аталанта проиграла Ньюкаслу, Челси разобрался с Удинезе

Малиновский вышел на замену

30 июля 2022, 03:59 |
55
0
Товарищеские матчи. Аталанта проиграла Ньюкаслу, Челси разобрался с Удинезе
twitter.com/Atalanta_BC

В субботу товарищеские матчи провели «Аталанта» и лондонский «Челси».

Бергамцы встречались с «Ньюкаслом», и английский клуб одержал минимальную победу. Украинец Руслан Малиновский появился на поле после выхода на замену на 78-й минуте.

«Челси» в товарищеском матче обыграл «Удинезе» со счетом 3:1.

Товарищеский матчи

Ньюкасл – Аталанта – 1:0

Гол: Вуд (39, пенальти)

Удинезе – Челси – 1:3

Голы: Делофеу (42) – Канте (20), Стерлинг (37), Маунт (90)

По теме:
Юрий ВИРТ: «У нас есть много проблем»
Интер – Лион. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ВИДЕО. Два гола за 5 минут. Новичок Эвертона оформил дубль в ворота Динамо
Аталанта Ньюкасл Удинезе Челси товарищеские матчи Руслан Малиновский
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица коэффициентов. Украина приблизилась к рф, но нас обогнала Норвегия
Футбол | 29 июля 2022, 08:55 16
Таблица коэффициентов. Украина приблизилась к рф, но нас обогнала Норвегия
Таблица коэффициентов. Украина приблизилась к рф, но нас обогнала Норвегия

«Динамо» в борьбе за ЛЧ, а «Ворскла» стала первой выбывшей командой

Александр КАРАВАЕВ: «Гол Фенербахче? Все мысли были о войне»
Футбол | 29 июля 2022, 18:17 5
Александр КАРАВАЕВ: «Гол Фенербахче? Все мысли были о войне»
Александр КАРАВАЕВ: «Гол Фенербахче? Все мысли были о войне»

Защитник «Динамо» - о победе над «Фенербахче»

ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал шестерых новых игроков
Футбол | 29.07.2022, 17:17
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал шестерых новых игроков
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал шестерых новых игроков
Несъедобные ириски. Динамо на выезде разгромно проиграло Эвертону
Футбол | 29.07.2022, 23:48
Несъедобные ириски. Динамо на выезде разгромно проиграло Эвертону
Несъедобные ириски. Динамо на выезде разгромно проиграло Эвертону
ВИДЕО. До слез! Как трогательно Зинченко прощался с Пепом и Ман Сити
Футбол | 29.07.2022, 09:23
ВИДЕО. До слез! Как трогательно Зинченко прощался с Пепом и Ман Сити
ВИДЕО. До слез! Как трогательно Зинченко прощался с Пепом и Ман Сити
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Деревянченко не претендует на титулы и выйдет на бой с Конли без давления
Деревянченко не претендует на титулы и выйдет на бой с Конли без давления
28.07.2022, 07:45
Бокс
Фенербахче – Динамо – 1:2 OT. Победный гол Караваева. Видео голов и обзор
Фенербахче – Динамо – 1:2 OT. Победный гол Караваева. Видео голов и обзор
28.07.2022, 00:01 2
Футбол
Официальное заявление Фенербахче. Война – это не храбрость, это трусость!
Официальное заявление Фенербахче. Война – это не храбрость, это трусость!
28.07.2022, 18:30 16
Футбол
Семь выводов после матча Фенербахче – Динамо
Семь выводов после матча Фенербахче – Динамо
28.07.2022, 11:32 23
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Себастьян Феттель объявил о завершении карьеры в Формуле-1
ОФИЦИАЛЬНО. Себастьян Феттель объявил о завершении карьеры в Формуле-1
28.07.2022, 13:31 1
Авто/мото
Турки обиделись и засыпали инсту путиным. Но перепутали Динамо К и Динамо М
Турки обиделись и засыпали инсту путиным. Но перепутали Динамо К и Динамо М
28.07.2022, 19:05 7
Футбол
Варшава. Байндл вышла в полуфинал
Варшава. Байндл вышла в полуфинал
29.07.2022, 18:01 2
Теннис
Байндл на отказе соперницы вышла в четвертьфинал турнира в Варшаве
Байндл на отказе соперницы вышла в четвертьфинал турнира в Варшаве
28.07.2022, 16:38 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем