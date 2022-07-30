Товарищеские матчи. Аталанта проиграла Ньюкаслу, Челси разобрался с Удинезе

В субботу товарищеские матчи провели «Аталанта» и лондонский «Челси».

Бергамцы встречались с «Ньюкаслом», и английский клуб одержал минимальную победу. Украинец Руслан Малиновский появился на поле после выхода на замену на 78-й минуте.

«Челси» в товарищеском матче обыграл «Удинезе» со счетом 3:1.

Товарищеский матчи

Ньюкасл – Аталанта – 1:0

Гол: Вуд (39, пенальти)

Удинезе – Челси – 1:3

Голы: Делофеу (42) – Канте (20), Стерлинг (37), Маунт (90)