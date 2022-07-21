Италия21 июля 2022, 13:26 |
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Малиновский травмировался на тренировке Аталанты
Украинский хавбек получил повреждение в двусторонке
21 июля 2022, 13:26 |
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Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский получил травму во время тренировки команды. Это случилось в двусторонке.
Он вышел в основе, и был заменен на 36-й минуте после столкновения с Джорджо Скальвини. Характер и степень сложности травмы пока что не известен.
Ранее Малиновский забил за «Аталанту» в спарринге против «Гамбароньо-Контоне».
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