Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Малиновский травмировался на тренировке Аталанты
Италия
21 июля 2022, 13:26 |
243
0

Малиновский травмировался на тренировке Аталанты

Украинский хавбек получил повреждение в двусторонке

21 июля 2022, 13:26 |
243
0
Малиновский травмировался на тренировке Аталанты
ФК Аталанта

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский получил травму во время тренировки команды. Это случилось в двусторонке.

Он вышел в основе, и был заменен на 36-й минуте после столкновения с Джорджо Скальвини. Характер и степень сложности травмы пока что не известен.

Ранее Малиновский забил за «Аталанту» в спарринге против «Гамбароньо-Контоне».

По теме:
Ворскла потеряла двух игроков перед матчем с АИКом
Травма колена. Звездный хавбек Баварии выбыл на полтора-два месяца
Аталанта хочет подписать Эль-Шаарави
Аталанта Руслан Малиновский травма
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Calcio Atalanta
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна сумма трансфера Джурасека в Шахтер
Футбол | 20 июля 2022, 18:56 0
Стала известна сумма трансфера Джурасека в Шахтер
Стала известна сумма трансфера Джурасека в Шахтер

Дончане заплатили за хавбека менее миллиона евро

ВИДЕО. Гвардиола подтвердил уход Зинченко и поблагодарил украинца
Футбол | 20 июля 2022, 15:06 1
ВИДЕО. Гвардиола подтвердил уход Зинченко и поблагодарил украинца
ВИДЕО. Гвардиола подтвердил уход Зинченко и поблагодарил украинца

Тренер был доволен работой украинца

Теперь – на Стамбул. Динамо и Фенербахче сыграли вничью в первом матче
Футбол | 20.07.2022, 22:55
Теперь – на Стамбул. Динамо и Фенербахче сыграли вничью в первом матче
Теперь – на Стамбул. Динамо и Фенербахче сыграли вничью в первом матче
Экс-капитан сборной Украины перешел в российский клуб
Футзал | 21.07.2022, 11:00
Экс-капитан сборной Украины перешел в российский клуб
Экс-капитан сборной Украины перешел в российский клуб
Вадим Евтушенко. Наш человек в АИК
Футбол | 21.07.2022, 11:38
Вадим Евтушенко. Наш человек в АИК
Вадим Евтушенко. Наш человек в АИК
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Фенербахче
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Фенербахче
20.07.2022, 09:25 6
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «Влияние Зинченко было огромным»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Влияние Зинченко было огромным»
20.07.2022, 11:21 8
Футбол
Українські захисники отримали ще два авто за підтримки Favbet Foundation
Українські захисники отримали ще два авто за підтримки Favbet Foundation
19.07.2022, 10:00
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Невен Джурасек - игрок Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Невен Джурасек - игрок Шахтера
20.07.2022, 16:14 18
Футбол
Динамо – Фенербахче – 0:0. Нулевая ничья в Лодзи. Видеообзор матча
Динамо – Фенербахче – 0:0. Нулевая ничья в Лодзи. Видеообзор матча
20.07.2022, 23:23 9
Футбол
Ольга ХАРЛАН: «Мне нечего сказать»
Ольга ХАРЛАН: «Мне нечего сказать»
20.07.2022, 21:30 2
Другие виды
Студенческая сборная Украины проиграла Бразилии на ЧМ-2022 по футзалу
Студенческая сборная Украины проиграла Бразилии на ЧМ-2022 по футзалу
19.07.2022, 20:04
Футзал
Parimatch Ukraine вместе с Фондом Сергея Притулы запускают аукцион
Parimatch Ukraine вместе с Фондом Сергея Притулы запускают аукцион
19.07.2022, 13:17
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем