Малиновский травмировался на тренировке Аталанты

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский получил травму во время тренировки команды. Это случилось в двусторонке.

Он вышел в основе, и был заменен на 36-й минуте после столкновения с Джорджо Скальвини. Характер и степень сложности травмы пока что не известен.

Ранее Малиновский забил за «Аталанту» в спарринге против «Гамбароньо-Контоне».