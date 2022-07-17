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  4. Малиновский забил гол в контрольном матче Аталанты
Италия
17 июля 2022, 03:21 |
68
0

Малиновский забил гол в контрольном матче Аталанты

Украинец отметился результативным ударом в конце поединка

17 июля 2022, 03:21 |
68
0
Малиновский забил гол в контрольном матче Аталанты
twitter.com/Atalanta_BC

В субботу «Аталанта» провела товарищеский матч с клубом третьего швейцарского дивизиона «Гамбароньо-Контоне». Бергамаски одержали сверхуверенную победу со счетом 12:1.

Последний гол в ворота соперников забил украинец Руслан Малиновский, которому ассистировал Джимсити.

Товарищеский матч.

«Аталанта» - «Гамбароньо-Контоне» - 12:1

Голы: Купмейнерс (4, 11), Муриэль (19, 25, 35), Околи (32), Бога (51), Пашалич (53, 78, 79), Джимсити (58), Демирал (82, автогол), Малиновский (88).

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Руслан Малиновский Аталанта чемпионат Италии по футболу Серия A товарищеские матчи
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Источник Sport.ua
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