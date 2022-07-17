Малиновский забил гол в контрольном матче Аталанты
Украинец отметился результативным ударом в конце поединка
В субботу «Аталанта» провела товарищеский матч с клубом третьего швейцарского дивизиона «Гамбароньо-Контоне». Бергамаски одержали сверхуверенную победу со счетом 12:1.
Последний гол в ворота соперников забил украинец Руслан Малиновский, которому ассистировал Джимсити.
Товарищеский матч.
«Аталанта» - «Гамбароньо-Контоне» - 12:1
Голы: Купмейнерс (4, 11), Муриэль (19, 25, 35), Околи (32), Бога (51), Пашалич (53, 78, 79), Джимсити (58), Демирал (82, автогол), Малиновский (88).
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