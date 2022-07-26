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  4. Катерина Байндл – Марина Заневская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
26 июля 2022, 14:10 |
485
0

Катерина Байндл – Марина Заневская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Варшаве

26 июля 2022, 14:10 |
485
0
Катерина Байндл – Марина Заневская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

26 июля украинская теннисистка Катерина Байндл (№190 WTA) начнет борьбу в рамках грунтового турнира WTA 250 в Варшаве.

В первом круге украинка в статусе лаки-лузера сразится с одиннадцатой сеяной экс-украинкой Мариной Заневской, которая представляет Бельгию (№99 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Паррисас Диас – Богдан, ориентировочное время начала матча – 14:20 по Киеву.

Ранее девушки играли пять раз, Катерина выиграла четыре матча.

В следующем раунде победительница сыграет против Сары Эррани (№127 WTA) или Аранчи Рус (№75 WTA).

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Источник Sport.ua
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