Катерина Байндл – Марина Заневская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 июля украинская теннисистка Катерина Байндл (№190 WTA) начнет борьбу в рамках грунтового турнира WTA 250 в Варшаве.

В первом круге украинка в статусе лаки-лузера сразится с одиннадцатой сеяной экс-украинкой Мариной Заневской, которая представляет Бельгию (№99 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Паррисас Диас – Богдан, ориентировочное время начала матча – 14:20 по Киеву.

Ранее девушки играли пять раз, Катерина выиграла четыре матча.

В следующем раунде победительница сыграет против Сары Эррани (№127 WTA) или Аранчи Рус (№75 WTA).

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