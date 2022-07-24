WTA24 июля 2022, 19:46 |
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Неудачная серия. Байндл снова проиграла в финале квалификации
Украинская теннисистка уступила в трех сетах
24 июля 2022, 19:46 |
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Украинская теннисистка Катерина Байндл (Козлова) на турнире WTA250 в Варшаве сыграла в финале квалификации.
Катерина в трех сетах уступила Джесике Малечковой из Чехии - 7:5, 4:6, 2:6.
Байндл второй раз кряду проиграла в финале квалификации. На прошлой неделе теннисистка уступила в финале квалификации в Будапеште.
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актівніше треба в атаці грати.Зате Овчаренко виграв титул,молодець!
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