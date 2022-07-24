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  4. Неудачная серия. Байндл снова проиграла в финале квалификации
WTA
24 июля 2022, 19:46 |
197
1

Неудачная серия. Байндл снова проиграла в финале квалификации

Украинская теннисистка уступила в трех сетах

24 июля 2022, 19:46 |
197
1
Неудачная серия. Байндл снова проиграла в финале квалификации
btu.org.ua

Украинская теннисистка Катерина Байндл (Козлова) на турнире WTA250 в Варшаве сыграла в финале квалификации.

Катерина в трех сетах уступила  Джесике Малечковой из Чехии - 7:5, 4:6, 2:6.

Байндл второй раз кряду проиграла в финале квалификации. На прошлой неделе теннисистка уступила в финале квалификации в Будапеште.

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Катерина Байндл (Козлова)
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Источник Большой теннис Украины
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Александр Ад
актівніше треба в атаці грати.Зате Овчаренко виграв титул,молодець!
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