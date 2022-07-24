Неудачная серия. Байндл снова проиграла в финале квалификации

Украинская теннисистка Катерина Байндл (Козлова) на турнире WTA250 в Варшаве сыграла в финале квалификации.

Катерина в трех сетах уступила Джесике Малечковой из Чехии - 7:5, 4:6, 2:6.

Байндл второй раз кряду проиграла в финале квалификации. На прошлой неделе теннисистка уступила в финале квалификации в Будапеште.