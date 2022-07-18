Гамбург. Байндл без шансов уступила в первом круге турнира

Украинская теннисистка Катерина Байндл (Козлова) в первом круге турнира WTA250 в Гамбурге уступила Ребекке Петерсон из Швеции.

Байндл проиграла в двух сетах - 3:6, 0:6.

Катерина проиграла в финале квалификации, но прошла в основную сетку в качестве лаки-лузера.