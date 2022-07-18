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  4. Гамбург. Байндл без шансов уступила в первом круге турнира
WTA
18 июля 2022, 15:13 |
297
0

Гамбург. Байндл без шансов уступила в первом круге турнира

Украинка не продвинулась на турнире

18 июля 2022, 15:13 |
297
0
Гамбург. Байндл без шансов уступила в первом круге турнира
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Катерина Байндл (Козлова) в первом круге турнира WTA250 в Гамбурге уступила Ребекке Петерсон из Швеции.

Байндл проиграла в двух сетах - 3:6, 0:6.

Катерина проиграла в финале квалификации, но прошла в основную сетку в качестве лаки-лузера.

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Источник Sport.ua
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