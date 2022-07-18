WTA18 июля 2022, 15:13 |
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Гамбург. Байндл без шансов уступила в первом круге турнира
Украинка не продвинулась на турнире
18 июля 2022, 15:13 |
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Украинская теннисистка Катерина Байндл (Козлова) в первом круге турнира WTA250 в Гамбурге уступила Ребекке Петерсон из Швеции.
Байндл проиграла в двух сетах - 3:6, 0:6.
Катерина проиграла в финале квалификации, но прошла в основную сетку в качестве лаки-лузера.
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