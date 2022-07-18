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  4. Катерина Байндл – Ребекка Петерсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
18 июля 2022, 10:47 |
203
0

Катерина Байндл – Ребекка Петерсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Гамбурге

18 июля 2022, 10:47 |
203
0
Катерина Байндл – Ребекка Петерсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

18 июля украинская теннисистка Катерина Байндл (№140 WTA) продолжит борьбу в рамках грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге.

В первом круге украинка в статусе лаки-лузера сразится с Ребеккой Петерсон из Швеции (№93 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Калинская – Фрех, ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.

Ранее девушки играли дважды, счет равный.

В следующем раунде победительница сыграет против Анетт Контавейт (№2 WTA) или Ирины Бары (№125 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник Sport.ua
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