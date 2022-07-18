Катерина Байндл – Ребекка Петерсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 июля украинская теннисистка Катерина Байндл (№140 WTA) продолжит борьбу в рамках грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге.

В первом круге украинка в статусе лаки-лузера сразится с Ребеккой Петерсон из Швеции (№93 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Калинская – Фрех, ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.

Ранее девушки играли дважды, счет равный.

В следующем раунде победительница сыграет против Анетт Контавейт (№2 WTA) или Ирины Бары (№125 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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