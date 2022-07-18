Катерина Байндл – Ребекка Петерсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Гамбурге
18 июля украинская теннисистка Катерина Байндл (№140 WTA) продолжит борьбу в рамках грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге.
В первом круге украинка в статусе лаки-лузера сразится с Ребеккой Петерсон из Швеции (№93 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Калинская – Фрех, ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.
Ранее девушки играли дважды, счет равный.
В следующем раунде победительница сыграет против Анетт Контавейт (№2 WTA) или Ирины Бары (№125 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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