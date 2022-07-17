Катерина Байндл получила статус лаки-лузера и узнала новую соперницу

Катерина Байндл сыграет в основной сетке турнира в Гамбурге, несмотря на поражение во 2-м круге квалификации.

17 июля украинка уступила в трех сетах немецкой теннисистке Сабин Лисицки со счетом 6:3, 4:6, 6:7 (5:7).

Но все же Катерина получила право играть в основе Гамбурга. Она заменит Далму Галфи (Венгрия), которая снялась из-за проблем с коленом.

В первому круге Катерина Байндл встретится с Ребеккой Петерсон (Швеция).