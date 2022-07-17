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  4. Катерина Байндл получила статус лаки-лузера и узнала новую соперницу
WTA
17 июля 2022, 22:18 | Обновлено 17 июля 2022, 22:25
167
0

Катерина Байндл получила статус лаки-лузера и узнала новую соперницу

Украинка все же сыграет в основной сетке турнира в Гамбурге

17 июля 2022, 22:18 | Обновлено 17 июля 2022, 22:25
167
0
Катерина Байндл получила статус лаки-лузера и узнала новую соперницу
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Катерина Байндл сыграет в основной сетке турнира в Гамбурге, несмотря на поражение во 2-м круге квалификации.

17 июля украинка уступила в трех сетах немецкой теннисистке Сабин Лисицки со счетом 6:3, 4:6, 6:7 (5:7).

Но все же Катерина получила право играть в основе Гамбурга. Она заменит Далму Галфи (Венгрия), которая снялась из-за проблем с коленом.

В первому круге Катерина Байндл встретится с Ребеккой Петерсон (Швеция). 

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Катерина Байндл (Козлова) WTA Гамбург Сабин Лисицки Ребекка Петерсон Далма Галфи
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Источник Sport.ua
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