Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Гамбург. Байндл проиграла в финале квалификации
WTA
17 июля 2022, 16:07 |
322
3

Гамбург. Байндл проиграла в финале квалификации

Катерина уступила Сабин Лисицки из Германии

17 июля 2022, 16:07 |
322
3
Гамбург. Байндл проиграла в финале квалификации
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл потерпела поражение в квалификации грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге.

В финале отбора украинка, которая получила первый номер посева, уступила Сабин Лисицки из Германии.

Гамбург. Финал квалификации
Катерина Байндл (Украина) – Сабин Лисицки (Германия) – 6:3, 4:6, 6:7

По теме:
Байндл менее чем за час выиграла первый матч квалификации в Гамбурге
Байндл проиграла полуфиналистке Ролан Гаррос на турнире в Будапеште
Катерина Байндл – Мартина Тревизан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Катерина Байндл (Козлова) WTA Гамбург Сабин Лисицки
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Шахтер кусает локти. Швед забил Вольфсбургу прямым ударом с углового
Футбол | 16 июля 2022, 20:03 4
ВИДЕО. Шахтер кусает локти. Швед забил Вольфсбургу прямым ударом с углового
ВИДЕО. Шахтер кусает локти. Швед забил Вольфсбургу прямым ударом с углового

Марьян оформил «гол+пас» в товарищеском матче

Кухаревич забил Лестеру в товарищеском матче
Футбол | 16 июля 2022, 18:13 3
Кухаревич забил Лестеру в товарищеском матче
Кухаревич забил Лестеру в товарищеском матче

Украинец едва не принес своей команде победу

Томаш КЕНДЗЕРА: «Динамо приближается к пику формы перед Фенербахче»
Футбол | 17.07.2022, 13:29
Томаш КЕНДЗЕРА: «Динамо приближается к пику формы перед Фенербахче»
Томаш КЕНДЗЕРА: «Динамо приближается к пику формы перед Фенербахче»
Анонс. Квалифайер сыграет с опытной Мартич в финале в Швейцарии
Теннис | 17.07.2022, 14:00
Анонс. Квалифайер сыграет с опытной Мартич в финале в Швейцарии
Анонс. Квалифайер сыграет с опытной Мартич в финале в Швейцарии
ВИДЕО. Матузалем-стайл. В Эквадоре форвард забил ударом скорпиона
Футбол | 17.07.2022, 10:15
ВИДЕО. Матузалем-стайл. В Эквадоре форвард забил ударом скорпиона
ВИДЕО. Матузалем-стайл. В Эквадоре форвард забил ударом скорпиона
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Ад
шанси були,но не використала....
Ответить
+2
Володимир Коваленко
З Тревізан грала добре .Сьогодні - ні !
Ответить
+1
Sashamar
Скоріше за все наражуся на мінуси, але, як на мене, тут є тема.
Катерина, здається, чи не єдина з українських тенісисток, яка жодним чином не долучилася до підтримки України в будь-якому вигляді. Тобто, здається, що вона не проти, щоб крім прізвища змінився й прапорець поруч. Так от Лісицька, що стрімко повертається, показала, що не має сенсу цього робити.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Арсенал и Ман Сити устно согласовали трансфер Зинченко за 30 млн фунтов
Арсенал и Ман Сити устно согласовали трансфер Зинченко за 30 млн фунтов
16.07.2022, 12:05 7
Футбол
Яркая победа: Райан Гарсия нокаутировал Фортуну. Будет бой с Ломаченко?
Яркая победа: Райан Гарсия нокаутировал Фортуну. Будет бой с Ломаченко?
17.07.2022, 08:15
Бокс
Экс-тренер Кличко: «Пригласили в лагерь Усика, пожали руку и послали»
Экс-тренер Кличко: «Пригласили в лагерь Усика, пожали руку и послали»
16.07.2022, 16:35 7
Бокс
Комедия: арбитр матча Динамо вместо пенальти дал финальный свисток
Комедия: арбитр матча Динамо вместо пенальти дал финальный свисток
15.07.2022, 23:17 4
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
16.07.2022, 03:20 2
MMA
Судьи отобрали у украинца золото Всемирных игр
Судьи отобрали у украинца золото Всемирных игр
16.07.2022, 09:38 5
Другие виды
В Шахтер не вернется. Ракицкий договорился с клубом из Турции
В Шахтер не вернется. Ракицкий договорился с клубом из Турции
17.07.2022, 12:50 26
Футбол
Траоре вернулся в Шахтер. Его Буркина-Фасо тоже охвачена войной
Траоре вернулся в Шахтер. Его Буркина-Фасо тоже охвачена войной
17.07.2022, 08:39 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем