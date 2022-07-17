WTA17 июля 2022, 16:07 |
322
3
Гамбург. Байндл проиграла в финале квалификации
Катерина уступила Сабин Лисицки из Германии
17 июля 2022, 16:07 |
322
3
Украинская теннисистка Катерина Байндл потерпела поражение в квалификации грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге.
В финале отбора украинка, которая получила первый номер посева, уступила Сабин Лисицки из Германии.
Гамбург. Финал квалификации
Катерина Байндл (Украина) – Сабин Лисицки (Германия) – 6:3, 4:6, 6:7
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 июля 2022, 20:03 4
Марьян оформил «гол+пас» в товарищеском матче
Футбол | 16 июля 2022, 18:13 3
Украинец едва не принес своей команде победу
Футбол | 17.07.2022, 13:29
Теннис | 17.07.2022, 14:00
Футбол | 17.07.2022, 10:15
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.07.2022, 12:05 7
17.07.2022, 08:15
16.07.2022, 16:35 7
15.07.2022, 23:17 4
16.07.2022, 03:20 2
16.07.2022, 09:38 5
17.07.2022, 12:50 26
17.07.2022, 08:39 19
Катерина, здається, чи не єдина з українських тенісисток, яка жодним чином не долучилася до підтримки України в будь-якому вигляді. Тобто, здається, що вона не проти, щоб крім прізвища змінився й прапорець поруч. Так от Лісицька, що стрімко повертається, показала, що не має сенсу цього робити.