Байндл менее чем за час выиграла первый матч квалификации в Гамбурге

Украинская теннисистка Катерина Байндл стартовала с победы в квалификации грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге.

В полуфинале отбора украинке, которая получила первый номер посева, ничего не смогла противопоставить Деа Херджелаш из Боснии и Герцеговины.

Гамбург. Полуфинал квалификации

Катерина Байндл (Украина) – Деа Херджелаш (Босния и Герцеговина) – 6:0, 6:1

Далее по сетке Сабин Лисицки из Германии или Штефани Фегеле из Швейцарии.