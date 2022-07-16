WTA16 июля 2022, 17:11 |
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Байндл менее чем за час выиграла первый матч квалификации в Гамбурге
Катерина одолела малоизвестную боснийку
16 июля 2022, 17:11 |
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Украинская теннисистка Катерина Байндл стартовала с победы в квалификации грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге.
В полуфинале отбора украинке, которая получила первый номер посева, ничего не смогла противопоставить Деа Херджелаш из Боснии и Герцеговины.
Гамбург. Полуфинал квалификации
Катерина Байндл (Украина) – Деа Херджелаш (Босния и Герцеговина) – 6:0, 6:1
Далее по сетке Сабин Лисицки из Германии или Штефани Фегеле из Швейцарии.
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