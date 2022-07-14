Тим впервые с 2020-го обыграл соперника из первой двадцатки
Доминик выиграл два матча подряд на турнире в Швеции
Экс-третья ракетка мира Доминик Тим во втором круге грунтового турнира ATP 250 в Бостаде обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута, занимающего двадцатое место в мировом рейтинге.
Бостад. Второй круг
Доминик Тим (Австрия) – Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 7:6(5), 3:6, 6:4
Для австрийца это первая победа над представителем топ-20 с 2020 года, когда он обыграл Новака Джоковича на Итоговом турнире.
Далее соперником Тима станет Себастьян Баес или Алехандро Давидович Фокина.
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