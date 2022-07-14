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  4. Тим впервые с 2020-го обыграл соперника из первой двадцатки
ATP
14 июля 2022, 20:45 |
278
1

Тим впервые с 2020-го обыграл соперника из первой двадцатки

Доминик выиграл два матча подряд на турнире в Швеции

14 июля 2022, 20:45 |
278
1
Тим впервые с 2020-го обыграл соперника из первой двадцатки
Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Тим

Экс-третья ракетка мира Доминик Тим во втором круге грунтового турнира ATP 250 в Бостаде обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута, занимающего двадцатое место в мировом рейтинге.

Бостад. Второй круг
Доминик Тим (Австрия) – Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 7:6(5), 3:6, 6:4

Для австрийца это первая победа над представителем топ-20 с 2020 года, когда он обыграл Новака Джоковича на Итоговом турнире.

Далее соперником Тима станет  Себастьян Баес или Алехандро Давидович Фокина.

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Источник Sport.ua
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Fdail
Домінік Тім — це реально топовий гравець , тому його повернення не може не тішити)
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