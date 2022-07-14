Калинина и Серена Уильямс заявились на турнир в Торонто
Американка сыграет на канадском харде
Легендарная американка Серена Уильямс заявилась на Открытый чемпионат Канады по теннису, который в этом году примет женщин в Торонто.
Отметим, что Уильямс-младшая выигрывала Canadian Open трижды (2001, 2011 и 2013).
В этом году турнир категории WTA 1000 пройдет с 8 по 14 августа, призовой фонд составит $2,527,250.
Серена вернулась после годичной паузы на Уимблдоне, но проиграла в первом круге.
ОБНОВЛЕНО: Из украинок в основе сыграет Ангелина Калинина.
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