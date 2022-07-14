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  4. Калинина и Серена Уильямс заявились на турнир в Торонто
WTA
14 июля 2022, 19:51 | Обновлено 14 июля 2022, 22:01
361
2

Калинина и Серена Уильямс заявились на турнир в Торонто

Американка сыграет на канадском харде

14 июля 2022, 19:51 | Обновлено 14 июля 2022, 22:01
361
2
Калинина и Серена Уильямс заявились на турнир в Торонто
Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс

Легендарная американка Серена Уильямс заявилась на Открытый чемпионат Канады по теннису, который в этом году примет женщин в Торонто.

Отметим, что  Уильямс-младшая выигрывала Canadian Open трижды (2001, 2011 и 2013).

В этом году турнир категории WTA 1000 пройдет с 8 по 14 августа, призовой фонд составит $2,527,250.

Серена вернулась после годичной паузы на Уимблдоне, но проиграла в первом круге.

ОБНОВЛЕНО: Из украинок в основе сыграет Ангелина Калинина.

 


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Комментарии 2
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Arctic
Приємно дивись на Серену! Легенда!
Може в парі зіграє?)
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