Почему Йовичевич – практически единственный тренер, подходящий ныне Шахтеру

14 июля 2022 года донецкий «Шахтер» получил своего 35-го за всю историю главного тренера первой команды. Им стал хорват Игор Йовичевич, что не произвело какой-либо сенсации только из-за того, что неофициально о грядущем назначении экс-коуча «Днепра-1» в стан «горняков» различные издания и журналисты сообщали на протяжении нескольких предыдущих недель.

На самом деле, «Шахтер» вряд ли мог возглавить кто-либо другой, а не Йовичевич. Да, российско-украинская война во многом спутала карты и привела к вынужденному изменению стратегии развития для ряда предприятий и организаций в нашей стране, но отечественный футбол – это все-таки отрасль, мало подверженная законам экономики. Здесь, как и раньше, все в значительно большей степени зависит от воли хозяина. А Ринат Ахметов давно для себя решил, каким хочет видеть донецкий «Шахтер».

Да, собственник донецкого клуба часто говорит о «вкусном футболе», который должны демонстрировать «оранжево-черные». Однако, на каких-либо менеджерских решениях и подробностях Ахметов предпочитает не фокусироваться. Но в этом часто и заключается суть.

Поговаривают, что еще после очередного ухода с поста главного тренера «Шахтера» Валерия Яремченко, который случился летом 2003 года, Ахметов зарекся от сотрудничества с украинскими специалистами. Это стало своеобразной тренерской парадигмой для «горняцкого» клуба – во главе первой команды обязательно должен находится иностранец. Почему так, и правильно ли это – тема для абсолютно другого разговора, хотя он вряд ли будет иметь хоть какой-либо смысл, потому как решение главного инвестора все равно от этого никак не поменяется.

Значит, и сейчас, после ухода Роберто Де Дзерби, «Шахтер» в принципе был очень ограничен в своих кадровых решениях. По сути, чтобы не отступать от избранного вектора, «горняки» исходили из двух ключевых факторов – новый главный тренер должен быть иностранцем, который, к тому же, готов работать в Украине в сложившихся условиях. Остальное также могло оцениваться и рассматриваться, но в какой-то степени уже было вторичным.

Оглянувшись по сторонам, «Шахтер» де-факто не увидел никого, кроме Йовичевича. Только этот тренер, несмотря на свое хорватское гражданство, был готов вернуться в Украину и работать на благо своего имиджа и отечественного клубного футбола. Более того, сразу же в пользу Йовичевича начали работать и второстепенные факторы.

ФК Шахтер. Игор Йовичевич, на заднем плане - Дарио Срна (слева) и Сергей Палкин

Прежде всего, Игор прекрасно знаком с нынешним директором по футболу «Шахтера» Дарио Срной. Они соотечественники и великолепно ладят между собой. Оба добыли себе известность в футбольном мире на просторах Украины – Дарио в качестве футболиста, а Игор в качестве наставника. Сейчас, когда Срна все больше и больше значит для «Шахтера» с точки зрения дальнейших перспектив развития клуба, очень важно, что главным тренером команды будет тот специалист, кандидатура которого близка топ-менеджменту, и который будет пользоваться безоговорочной поддержкой руководства.

Второй важный аспект – Йовичевич прекрасно знаком с украинским футболом и игроками из УПЛ. Хорват с 2007 года работал в «Карпатах», причем на различных должностях – от куратора академии до главного тренера первой команды. При этом, в 2014 году, когда и началась российско-украинская война, Игор не выразил желания покинуть страну, а продолжил выполнять свои контрактные обязательства. Наверняка этот фактор также учитывался «Шахтером» при выборе главного тренера именно в условиях активной фазы войны в Украине. Особенно после истории с рядом бразильцев и двух членов тренерского штаба Де Дзерби, не пожелавших присоединиться к «горнякам» даже для абсолютно безопасного для жизни, но столь имиджево важного весеннего благотворительного турне с проведением товарищеских матчей.

Нынешний «Шахтер», как и все клубы в Украине, вынужден существенно сокращать финансирование, а потому Йовичевичу придется работать и добиваться результатов в крайне скованных условиях. К подобному Игору не привыкать, а потому в стане «горняков» на него и сделали ставку.

Третий момент – Йовичевич хорошо себя проявил при работе с молодежью. В «Шахтере» хорвату придется делать ставку на ряд воспитанников академии «горняков», которых прежние тренеры первой команды не видели в основе, прежде всего, из-за возможности закрыть позицию дорогостоящим легионером. Сейчас же для украинцев в «Шахтере» открывается новая эра – тренер будет им доверять и призван именно для того, чтобы обеспечить максимальный прогресс доморощенным талантам.

Ранее в УПЛ при Йовичевиче смогли дебютировать немало украинских футболистов, выбравшихся в итоге на пристойный уровень игры – Алексей Гуцуляк, Марьян Швед, Василий Кравец, Дмитрий Клец. Некоторых из них «Карпаты» впоследствии удачно смогли продать на трансферном рынке, что на ближайшие годы, возможно, будет актуально и для «Шахтера».

В загребском «Динамо», где Йовичевич сперва работал с юниорами и дублерами, а со временем получил возможность возглавить первую команду, под руководством этого специалиста также на профессиональном уровне дебютировало сразу несколько ярких талантов. Особо стоит выделить центрбека Йосипа Шутало, на счету которого уже 2 матча за сборную Хорватии и чья оценочная стоимость равна 8 миллионам евро. Этот футболист до сих пор считается одним из ключевых активов нынешней команды «Динамо» Загреб. Также можно отметить опорника Бартола Франьича, пока не успевшего дебютировать за сборную Хорватии, но пару недель проданного в «Вольфсбург» за 7,5 миллионов евро. Если Йовичевич поможет «Шахтеру» развивать своих талантов и наладить систему по их продаже в Европу, то это теоретически будет способно изменить прежний трансферный вектор клуба, чрезмерно ориентированный, если даже не зацикленный, на Бразилии.

Четвертое – у Йовичевича есть опыт руководства командой в международных матчах. Что правда, речь идет сугубо о Юношеской лиге УЕФА, но это, скорее, плюс, чем минус. Тренер увидел, что такое поединки международного уровня и безусловно стремится добраться до самой вершины – матчей Лиги чемпионов, сыграть в которой ему как раз и поможет коллаборация с «Шахтером». Неслучайно о главном клубном турнире континента и мотивации сыграть там с «горняками» Йовичевич многократно упоминал в своем премьерном интервью после назначения на пост коуча донецкой команды.

Пятый аспект имиджевый, но не менее значимый и важный. Йовичевич стал первым главным тренером «Шахтера», который свободно и по собственному желанию общается с прессой и своими подопечными на украинском языке. Любопытно, что для этого «горнякам» пришлось назначить хорвата! С учетом обостренного патриотизма в украинском обществе, дополнительный всплеск которого вызвала российская военная агрессия, персона Йовичевича будет огромным имиджевым плюсом для «Шахтера». Этот тренер не будет вызывать никаких вопросов с точки зрения коммуникации с журналистами, и ему, в отличие от Луческу, никто и никогда не фыркнет по поводу неспособности выучить язык государства, в котором тренер много лет работает и получает деньги.

Можно продолжать ряд и на шестой и далее пункты. Вспоминать о тактике, взглядах на ведение игры, амбициозность и т.п., но в целом и приведенного анализа достаточно, чтобы понять, что «Шахтер» выбрал, пожалуй, оптимальную, если не единственно возможную кандидатуру на пост главного тренера после ухода Де Дзерби. Концептуально у «горняков» просто не было шансов обойти вниманием персону Йовичевича, и отказаться от хорвата они могли, наверное, лишь в том случае, если бы Игор категорически высказался против сотрудничества, чего не произошло.

Другой вопрос, что множество аспектов «за» вовсе не говорит о том, что Йовичевич – это правильный выбор для «Шахтера». Хорват сейчас просто подходит по большинству критериев, которые оценивало руководство донецкого клуба и на которых оно акцентировало внимание. Это вовсе не означает, что в нынешней ситуации не стоило бы выйти за пределы собственной парадигмы и не расширить кругозор.

Тогда бы в фокусе внимания могли оказаться совсем другие кандидаты, со своими достоинствами и положительными качествами. Но история складывается именно так, как складывается, а потому в будущем нам предстоит оценивать прозорливость собственника и топ-менеджмента «Шахтера» именно по кандидатуре Йовичевича, а обо всех остальных черед задуматься придет только тогда, когда хорват покинет свой пост. Возможно, это случится уже через полгода или год, а, быть может, Игор побьет рекорд долголетия Мирчи Луческу и станет новым символом в современной истории «горняков». Поживем – увидим…