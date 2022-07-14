Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Это тот вызов, который движет меня вперед»

Новоиспеченный главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич дал первое интервью в качестве главного тренера донецкого клуба.

– Приветствуем в «Шахтере»! Как встретила команда, какие первые впечатления?

– Спасибо! Очень приятные ощущения – видеть всех футболистов, прибывших в Роттердам. И уже начинается работа, которую запланировали. Вижу, что все мотивированы, что команда с улыбкой собралась работать. Этот период очень важен для нас, чтобы подготовиться к максимальным задачам, которые мы ставим перед собой. Вызов очень велик – играть в Лиге чемпионов и оправдать статус гранда УПЛ. Ежедневная работа нам ответит на вопрос, где мы есть на данный момент. Для этого и существуют сборы. Но у нас не так много времени, поэтому хочу воспользоваться каждым днем и каждой тренировкой, чтобы достать из каждого футболиста тот максимум, что у него есть. Думаю, все будет хорошо.

– Насколько важен для вас как тренера этот вызов?

– Когда тебя приглашает такой гранд, это очень приятно и это хорошая ситуация для того, чтобы прогрессировать, играть на максимальной сцене, так сказать, и представлять украинский футбол в Лиге чемпионов. В такое непростое время, которое сейчас переживает Украина, когда украинские солдаты сражаются за всех нас, за нашу свободу, минимум, что мы должны сделать – презентовать на большой футбольной сцене, в Лиге чемпионов, лучшее, что можем. Поэтому мы гордимся и будем ежедневно работать. Это тот вызов, который движет меня вперед.

– Сегодня вы получили футболку «Шахтера» со своей фамилией и номером 35. Что почувствовали в этот момент?

– Это абсолютная привилегия – быть тренером «Шахтера». Почитал сейчас статистику: за последние 14 лет клуб 13 раз выступал в Лиге чемпионов. Я не знаю ни одного клуба, кроме «Барселоны», «Реала» и еще, может, нескольких, который имел бы такую статистику. Поэтому говорю еще раз: очень большая привилегия – работать именно здесь.

– Кто войдет в ваш тренерский штаб?

– У меня в тренерском штабе двое испанцев – это тренер вратарей Франциско Галан из «Атлетико» (Мадрид) и Даниэль Де Кастро, который является первым ассистентом и фитнес-тренером. А также есть трое украинцев, которые уже работали со мной в «Днепре-1» – Юрий Беньо, Андрей Ханас и Николай Шамардин как аналитик. Это мои люди, которые очень лояльны ко мне, мы уже знаем друг друга и понимаем все, что нужно делать.

– Какой план на этот сбор?

– Конечно, такая ситуация, когда долго не было тренировок, требует от нас работать еще быстрее в физиологическом и тактическом плане, чтобы мы сразу познакомились с командой, чтобы почувствовали коммуникацию и ребята поняли, какие у меня технико-тактические требования. Хотя футбол не сильно отличается от того, что был у предыдущего тренера Де Дзерби: я хочу видеть агрессивный контроль мяча и быть еще более вертикальными, насколько это возможно, чтобы забить гол, но и без мяча тоже быть агрессивными. Это должен быть не только стиль игры, но и образ жизни. Ты в жизни должен иметь инициативу, взять момент в руки и гнать вперед свою мечту. Так же и на футбольном поле. Хорошие ребята не играют в футбол, так что мы должны быть такими, как на улице, знаете, «на районах», где играют спортивные «бандюганы», и мы должны расти как можно быстрее, потому что в команде сейчас много молодых игроков. От меня будет им максимальное доверие, но и максимальные требования. И здесь будет натуральная селекция – кто воспримет быстрее требования тренера, тот будет в команде, и вместе будем выполнять задачи.

– Что скажете относительно целей и амбиций на этот сезон, учитывая сложность ситуации в нашей стране?

– Будем готовиться к чемпионату, как и все остальные, хотя они и начали немного раньше, потому что некоторые клубы выступают в квалификации еврокубков. Наши ребята играли еще месяц назад за сборные, потому для них этот период отдыха тоже был важным. Как тренер считаю, что отдых является лучшей тренировкой. Если больше работаешь, то это еще не значит, что лучше работаешь, потому нужно сбалансировать труд и отдых, чтобы выйти на пик формы в тот день, когда нужно показать максимум. Для нас очень важно убедить футболистов, что все возможно в жизни, только нужно верить в свой каждодневный труд и отстранить эго. Это очень важно. Например, мое эго умерло 15 лет назад, и надо поймать момент труда, тяжелой работы – это единственный путь, которым может прогрессировать человек. А когда ты трудишься как индивид, то коллектив растет одновременно.