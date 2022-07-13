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  4. Катерина Байндл – Мартина Тревизан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
13 июля 2022, 15:50 |
148
0

Катерина Байндл – Мартина Тревизан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Будапеште

13 июля 2022, 15:50 |
148
0
Катерина Байндл – Мартина Тревизан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

13 июля украинская теннисистка Катерина Байндл (№138 WTA) продолжит борьбу в рамках грунтового турнира WTA 250 в Будапеште.

Во втором круге украинка сразится с Мартиной Тревизан из Италии (№26 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Крейчикова – Ван Сиюй, ориентировочное время начала матча – 15:50 по Киеву.

Ранее девушки играли один раз, победила украинка.

В следующем раунде победительница сыграет против Анны Бондар  (№53 WTA) или Деспины Папамиахил (№195 WTA).

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Источник Sport.ua
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