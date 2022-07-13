Катерина Байндл – Мартина Тревизан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Будапеште
13 июля украинская теннисистка Катерина Байндл (№138 WTA) продолжит борьбу в рамках грунтового турнира WTA 250 в Будапеште.
Во втором круге украинка сразится с Мартиной Тревизан из Италии (№26 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Крейчикова – Ван Сиюй, ориентировочное время начала матча – 15:50 по Киеву.
Ранее девушки играли один раз, победила украинка.
В следующем раунде победительница сыграет против Анны Бондар (№53 WTA) или Деспины Папамиахил (№195 WTA).
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