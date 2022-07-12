WTA12 июля 2022, 14:24 |
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Определилась следующая соперница Байндл в Будапеште
Катерина во втором круге сыграет со второй сеяной
12 июля 2022, 14:24 |
241
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Итальянская теннисистка Мартина Тревизан выиграла стартовый матч на турнире WTA 250 в Будапеште и в следующем раунде сразится с украинкой Катериной Байндл.
Вторая сеяная итальянка в первом круге одолела Наталию Сабанин из Венгрии, которой организаторы выдали вайлд-кард.
Будапешт. Первый круг
Мартина Тревизан (Италия) – Наталия Сабанин (Венгрия) – 2:6, 6:2, 6:0
Ранее Байндл и Тревизан играли один раз, победила украинка.
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