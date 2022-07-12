Определилась следующая соперница Байндл в Будапеште

Итальянская теннисистка Мартина Тревизан выиграла стартовый матч на турнире WTA 250 в Будапеште и в следующем раунде сразится с украинкой Катериной Байндл.

Вторая сеяная итальянка в первом круге одолела Наталию Сабанин из Венгрии, которой организаторы выдали вайлд-кард.

Будапешт. Первый круг

Мартина Тревизан (Италия) – Наталия Сабанин (Венгрия) – 2:6, 6:2, 6:0

Ранее Байндл и Тревизан играли один раз, победила украинка.