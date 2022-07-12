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  4. Байндл рассказала, за счет чего удалось переиграть Бабош в Будапеште
WTA
12 июля 2022, 01:30 |
8
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Байндл рассказала, за счет чего удалось переиграть Бабош в Будапеште

Катерине нравится играть на этом турнире

12 июля 2022, 01:30 |
8
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Байндл рассказала, за счет чего удалось переиграть Бабош в Будапеште
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл прокомментировала победу над Тимеей Бабош в первом круге на турнире WTA 250 в Будапеште.

«Конечно, против местной теннисистки играть тяжело, но так же непросто играть и против Тимеи. Она отличный боец, поэтому всегда нужно быть сконцентрированной до самого конца, так как в любой момент она может вернуться в игру. Из-за ветра было непросто, но думаю, что иногда нам обеим было сложно играть в таких условиях. Я очень счастлива, что мне удалось победить и выйти в следующий круг.

Что стало ключом к победе? Наверное, моя стабильность в игре, хотя с другой стороны, я вела 4:2, потом счет стал 4:4, а во втором сете 3:0 и 3:3 (улыбается), так что у меня не всегда получалось играть стабильно, но в важных моментах именно это стало определяющим фактором.

Мне нравится играть в Будапеште. В прошлом году я хорошо выступила здесь. Похоже, и сейчас у меня это тоже получается (улыбается). Мне нравится город, так что я хорошо чувствую себя здесь», – сказала Байндл.

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Источник Большой теннис Украины
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