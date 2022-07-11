Байндл добыла еще одну победу на соревнованиях в Будапеште

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№138 WTA) продолжила побеждать в рамках грунтового турнира WTA 250 в Будапеште.

В первом круге основы украинка, которая преодолела квалификацию, переиграла Тимеа Бабош из Венгрии (№299 WTA).

Будапешт. Первый круг

Катерина Байндл (Украина) – Тимеа Бабош (Венгрия) – 6:4, 6:3

Это была третья встреча теннисисток, Катерина выиграла во второй раз.

Далее по сетке Наталия Сабанин (№386 WTA) или вторая сеяная Мартина Тревизан (№26 WTA).