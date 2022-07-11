Байндл добыла еще одну победу на соревнованиях в Будапеште
Катерина одолела известную спортсменку из Венгрии
Украинская теннисистка Катерина Байндл (№138 WTA) продолжила побеждать в рамках грунтового турнира WTA 250 в Будапеште.
В первом круге основы украинка, которая преодолела квалификацию, переиграла Тимеа Бабош из Венгрии (№299 WTA).
Будапешт. Первый круг
Катерина Байндл (Украина) – Тимеа Бабош (Венгрия) – 6:4, 6:3
Это была третья встреча теннисисток, Катерина выиграла во второй раз.
Далее по сетке Наталия Сабанин (№386 WTA) или вторая сеяная Мартина Тревизан (№26 WTA).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Обидчицы Людмила Киченок и Алены Остапенко оказались сильнее лидеров посева
Ник Кирьос взял первый сет в финале, но на большее его не хватило