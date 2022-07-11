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  4. Байндл добыла еще одну победу на соревнованиях в Будапеште
WTA
11 июля 2022, 19:21 | Обновлено 11 июля 2022, 19:25
89
0

Байндл добыла еще одну победу на соревнованиях в Будапеште

Катерина одолела известную спортсменку из Венгрии

11 июля 2022, 19:21 | Обновлено 11 июля 2022, 19:25
89
0
Байндл добыла еще одну победу на соревнованиях в Будапеште
BNP Paribas Poland Open. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№138 WTA) продолжила побеждать в рамках грунтового турнира WTA 250 в Будапеште.

В первом круге основы украинка, которая преодолела квалификацию, переиграла Тимеа Бабош из Венгрии (№299 WTA).

Будапешт. Первый круг
Катерина Байндл (Украина) – Тимеа Бабош (Венгрия) – 6:4, 6:3

Это была третья встреча теннисисток, Катерина выиграла во второй раз.

Далее по сетке Наталия Сабанин (№386 WTA) или вторая сеяная Мартина Тревизан (№26 WTA).

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Источник Sport.ua
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