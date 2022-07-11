Федерация тенниса Украины: «Все обвинения против Зукина безосновательные»

Федерация тенниса Украины рассмотрела открытое письмо украинских теннисистов, в котором они потребовали отставки исполнительного директора Федерации тенниса Украины Евгения Зукина.

«Президент Федерации тенниса Украины Сергей Лагур получил письмо от профессиональных украинских теннисистов, в котором были предъявлены обвинения в адрес исполнительного директора и вице-президента ФТУ Евгения Зукина. На основании этих обвинений авторы потребовали отставки Евгения Зукина со всех его постов. Письмо было подписано: Элиной Свитолиной, Мартой Костюк, Лесей Цуренко, Катариной Завацкой, Людмилой Киченок, Надеждой Киченок, Сергеем Стаховским, Ильей Марченко. Впоследствии Катарина Завацкая отозвала свою подпись.

Содержание письма было опубликовано в СМИ и социальных сетях. После этого с осуждением такой публикации выступили Даяна Ястремская, капитан сборной Кубка Дэвиса Андрей Медведев, капитан сборной Кубка Билли Джин Кинг Михаил Филима, значительное количество представителей украинского теннисного сообщества.

7 июля состоялось внеочередное заседание Президиума ФТУ, на котором были рассмотрены выдвинутые в адрес исполнительного директора и вице-президента ФТУ Евгения Зукина обвинения. В ходе заседания была проведена проверка фактов, приведенных в письме. Они были признаны не соответствующими действительности. Также было выражено удивление, почему подписавшие письмо игроки даже не пытались пообщаться по поводу своих обвинений ни с одним представителем Президиума ФТУ и с Президентом ФТУ.

Президиум ФТУ признал, что все обвинения безосновательны. По итогам голосования было определено, что претензий к деятельности Евгения Зукина на своих постах нет. Президент ФТУ Сергей Лагур лично сообщил (отправил электронные письма) всем инициаторам обвинений в адрес Евгения Зукина».