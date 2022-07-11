Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Федерация тенниса Украины: «Все обвинения против Зукина безосновательные»
Теннис в Украине
11 июля 2022, 12:55 | Обновлено 11 июля 2022, 12:56
127
0

Федерация тенниса Украины: «Все обвинения против Зукина безосновательные»

Спортивный функционер сохранит за собой все посты

11 июля 2022, 12:55 | Обновлено 11 июля 2022, 12:56
127
0
Федерация тенниса Украины: «Все обвинения против Зукина безосновательные»
ФТУ. Евгений Зукин

Федерация тенниса Украины рассмотрела открытое письмо украинских теннисистов, в котором они потребовали отставки исполнительного директора Федерации тенниса Украины Евгения Зукина.

«Президент Федерации тенниса Украины Сергей Лагур получил письмо от профессиональных украинских теннисистов, в котором были предъявлены обвинения в адрес исполнительного директора и вице-президента ФТУ Евгения Зукина. На основании этих обвинений авторы потребовали отставки Евгения Зукина со всех его постов. Письмо было подписано: Элиной Свитолиной, Мартой Костюк, Лесей Цуренко, Катариной Завацкой, Людмилой Киченок, Надеждой Киченок, Сергеем Стаховским, Ильей Марченко. Впоследствии Катарина Завацкая отозвала свою подпись.

Содержание письма было опубликовано в СМИ и социальных сетях. После этого с осуждением такой публикации выступили Даяна Ястремская, капитан сборной Кубка Дэвиса Андрей Медведев, капитан сборной Кубка Билли Джин Кинг Михаил Филима, значительное количество представителей украинского теннисного сообщества.

7 июля состоялось внеочередное заседание Президиума ФТУ, на котором были рассмотрены выдвинутые в адрес исполнительного директора и вице-президента ФТУ Евгения Зукина обвинения. В ходе заседания была проведена проверка фактов, приведенных в письме. Они были признаны не соответствующими действительности. Также было выражено удивление, почему подписавшие письмо игроки даже не пытались пообщаться по поводу своих обвинений ни с одним представителем Президиума ФТУ и с Президентом ФТУ.

Президиум ФТУ признал, что все обвинения безосновательны. По итогам голосования было определено, что претензий к деятельности Евгения Зукина на своих постах нет. Президент ФТУ Сергей Лагур лично сообщил (отправил электронные письма) всем инициаторам обвинений в адрес Евгения Зукина».

По теме:
Леся ЦУРЕНКО: «Наши требования касаются федерации в целом»
Лучший теннисный менеджер. Долгополов-старший поддержал вице-президента ФТУ
Михаил ФИЛИМА: «Не могу остаться в стороне ситуации вокруг Зукина»
Евгений Зукин Федерация тенниса Украины Сергей Лагур
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Федерация тенниса Украины
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Впечатлил Анчелотти. Реал возьмет на сборы экс-защитника Шахтера
Футбол | 10 июля 2022, 13:44 0
Впечатлил Анчелотти. Реал возьмет на сборы экс-защитника Шахтера
Впечатлил Анчелотти. Реал возьмет на сборы экс-защитника Шахтера

Винисиус Тобиас может закрепиться в первой команде «Реала»

Рейтинг ATP. Джокович после победы на Уимблдоне опустился на седьмое место
Теннис | 11 июля 2022, 09:00 0
Рейтинг ATP. Джокович после победы на Уимблдоне опустился на седьмое место
Рейтинг ATP. Джокович после победы на Уимблдоне опустился на седьмое место

Алексей Крутых – первая ракетка Украины

За прошлые сутки ВСУ уничтожили 100 российских солдат, 4 танка и 5 ББМ
Война | 11.07.2022, 09:50
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 100 российских солдат, 4 танка и 5 ББМ
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 100 российских солдат, 4 танка и 5 ББМ
Мешок баксов. Днепр-1 заплатит Металлисту за переход Кучера большую сумму
Футбол | 10.07.2022, 21:32
Мешок баксов. Днепр-1 заплатит Металлисту за переход Кучера большую сумму
Мешок баксов. Днепр-1 заплатит Металлисту за переход Кучера большую сумму
ОФИЦИАЛЬНО. Ордец перешел в Бохум
Футбол | 10.07.2022, 13:07
ОФИЦИАЛЬНО. Ордец перешел в Бохум
ОФИЦИАЛЬНО. Ордец перешел в Бохум
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Сколько раз я должен восстанавливать Металлист?»
Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Сколько раз я должен восстанавливать Металлист?»
10.07.2022, 03:56 15
Футбол
Рыбакина прикинулась шлангом, когда ее спросили о вторжении рф в Украину
Рыбакина прикинулась шлангом, когда ее спросили о вторжении рф в Украину
09.07.2022, 22:10 15
Теннис
Ярмоленко договорился о возвращении в Динамо – турецкий журналист
Ярмоленко договорился о возвращении в Динамо – турецкий журналист
10.07.2022, 17:04 23
Футбол
Евгений КРАСНИКОВ: «Ахметов убедил Ярославского помочь Харькову»
Евгений КРАСНИКОВ: «Ахметов убедил Ярославского помочь Харькову»
09.07.2022, 14:28 1
Футбол
Набор формы продолжается. Динамо победило Люцерн в товарищеском матче
Набор формы продолжается. Динамо победило Люцерн в товарищеском матче
09.07.2022, 21:20 2
Футбол
Сборная Украины стартовала с разгромного поражения на чемпионате Европы
Сборная Украины стартовала с разгромного поражения на чемпионате Европы
09.07.2022, 22:19
Баскетбол
Бой ветеранов и снова раздельное решение. Чисора взял реванш у Пулева
Бой ветеранов и снова раздельное решение. Чисора взял реванш у Пулева
10.07.2022, 01:36 6
Бокс
Чисора против Пулева – веселый махач ветеранов. Не ищите здесь бокс
Чисора против Пулева – веселый махач ветеранов. Не ищите здесь бокс
09.07.2022, 21:55
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем