WTA11 июля 2022, 11:55 |
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Катерина Байндл – Тимеа Бабош. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Будапеште
11 июля 2022, 11:55 |
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11 июля украинская теннисистка Катерина Байндл (№138 WTA) стартует в основе грунтового турнира WTA 250 в Будапеште.
В первом круге соперницей украинки, которая преодолела квалификацию, станет Тимеа Бабош из Венгрии (№299 WTA ).
Встреча состоится третьим запуском после матча Пера – Бассольс. Ориентировочное начало матча в 15:00 по Киеву.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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