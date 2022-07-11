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  4. Катерина Байндл – Тимеа Бабош. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
11 июля 2022, 11:55 |
238
0

Катерина Байндл – Тимеа Бабош. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Будапеште

11 июля 2022, 11:55 |
238
0
Катерина Байндл – Тимеа Бабош. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

11 июля украинская теннисистка Катерина Байндл (№138 WTA) стартует в основе грунтового турнира WTA 250 в Будапеште.

В первом круге соперницей украинки, которая преодолела квалификацию, станет Тимеа Бабош из Венгрии (№299 WTA ).

Встреча состоится третьим запуском после матча Пера – Бассольс. Ориентировочное начало матча в 15:00 по Киеву.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник Sport.ua
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