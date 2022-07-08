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  4. СМИ назвали зарплату Додо в Фиорентине
Украина. Премьер лига
08 июля 2022, 15:34 | Обновлено 08 июля 2022, 15:35
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0

СМИ назвали зарплату Додо в Фиорентине

Бразилец станет игроком флорентийского клуба в ближайшие дни

08 июля 2022, 15:34 | Обновлено 08 июля 2022, 15:35
775
0
СМИ назвали зарплату Додо в Фиорентине
ФК Шахтер. Додо

23-летний правый фулбек «Шахтера» Додо близок к трансферу в «Фиорентину» за 14,5 миллионов евро плюс бонусы.

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По информации итальянских СМИ, бразильский футболист согласовал с «фиалками» 5-летнее трудовое соглашение с зарплатой в 1,5 миллиона евро за сезон.

Кроме того, «Фиорентине», как сообщалось ранее, предстоит решить задачу по уходу из клуба кого-то из футболистов без гражданства ЕС, что позволит заявить Додо и осуществить его трансфер согласно требования регламента. Ожидается, что таковым станет 28-летний чилиец Эрик Пульгар, который последние полгода провел в аренде в «Галатасарае».

Пока же «фиалки» добились исключения, позволяющего Додо прибыть в Италию для прохождения медосмотра и участия в тренировках команды.

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Источник FiorentinaNews.com
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