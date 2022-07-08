Футбол без пива. На стадионах ЧМ-2022 в Катаре запретили алкоголь
Придется пить вне стадионов
По информации Reuters, болельщики, которые приедут в Катар на ЧМ-2022, не смогут наслаждаться пивом или другими алкогольными напитками на стадионах.
В стране запрещено употреблять алкоголь в общественных местах, а приобретать спиртное можно только в отдельных отелях и клубах.
Однако во время ЧМ-2022 фаны смогут ограниченное время приобретать и употреблять пиво в отдельных фан-зонах рядом со стадионами.
Во время подобных крупных турнирах продажа алкоголя является существенным финансовым фактором.
ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Монреаль забрал Юрая Слафковски
Фанаты вывесили баннер на игре Лиги конференций против «Рейкьявика»