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  4. Футбол без пива. На стадионах ЧМ-2022 в Катаре запретили алкоголь
Чемпионат мира
08 июля 2022, 09:45 |
524
2

Футбол без пива. На стадионах ЧМ-2022 в Катаре запретили алкоголь

Придется пить вне стадионов

08 июля 2022, 09:45 |
524
2
Футбол без пива. На стадионах ЧМ-2022 в Катаре запретили алкоголь
Skysports.com

По информации Reuters, болельщики, которые приедут в Катар на ЧМ-2022, не смогут наслаждаться пивом или другими алкогольными напитками на стадионах.

В стране запрещено употреблять алкоголь в общественных местах, а приобретать спиртное можно только в отдельных отелях и клубах.

Однако во время ЧМ-2022 фаны смогут ограниченное время приобретать и употреблять пиво в отдельных фан-зонах рядом со стадионами.

Во время подобных крупных турнирах продажа алкоголя является существенным финансовым фактором.

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

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Источник Reuters
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Денис Торопцев
Ну і нашо таке "свято" футболу?
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+3
nikobein
Ви там кажете шо у тому Катарі порушуються права жінок чи права робітників, то все х*рня на олії, а ось стояти на стадіоні без пива, ще й у таку спеку як там, оце справжній злочин!
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+2
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