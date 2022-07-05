Уимблдон05 июля 2022, 03:25 | Обновлено 05 июля 2022, 03:30
131
0
ВИДЕО. Возвращение легендарных чемпионов Уимблдона на центральный корт
Турнир собрал многих чемпионов
05 июля 2022, 03:25 | Обновлено 05 июля 2022, 03:30
131
0
В воскресенье на Уимблдоне состоялась церемония, посвященная 100-летию Центрального корта.
Были приглашены легендарные теннисисты, которые в разные годы становились там чемпионами.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Баскетбол | 04 июля 2022, 21:35 3
Сине-желтые в своем матче игрового дня обыграли Северную Македонию
Футбол | 04 июля 2022, 16:05 0
Известный защитник имеет несколько вариантов для продолжения карьеры
Теннис | 04.07.2022, 20:43
Футбол | 04.07.2022, 10:50
Футбол | 05.07.2022, 02:36
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.07.2022, 11:41 1
03.07.2022, 01:25 1
03.07.2022, 19:24 5
03.07.2022, 18:16 2
03.07.2022, 09:10
03.07.2022, 10:26 9
03.07.2022, 16:20 1