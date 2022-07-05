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  4. ВИДЕО. Возвращение легендарных чемпионов Уимблдона на центральный корт
Уимблдон
05 июля 2022, 03:25 | Обновлено 05 июля 2022, 03:30
131
0

ВИДЕО. Возвращение легендарных чемпионов Уимблдона на центральный корт

Турнир собрал многих чемпионов

05 июля 2022, 03:25 | Обновлено 05 июля 2022, 03:30
131
0
ВИДЕО. Возвращение легендарных чемпионов Уимблдона на центральный корт
Getty Images/Global Images Ukraine. Роджер Федерер

В воскресенье на Уимблдоне состоялась церемония, посвященная 100-летию Центрального корта.

Были приглашены легендарные теннисисты, которые в разные годы становились там чемпионами.

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Источник Setanta Sports Ukraine
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