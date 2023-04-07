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07 апреля 2023, 21:35 | Обновлено 07 апреля 2023, 22:29
2320
9

Теннисистка из рф наехала на Квитову за слова об отстранении россиян от ОИ

Светлана Кузнецова недовольна высказываниями ее давней знакомой

07 апреля 2023, 21:35 | Обновлено 07 апреля 2023, 22:29
2320
9
Теннисистка из рф наехала на Квитову за слова об отстранении россиян от ОИ
Getty Images/Global Images Ukraine. Петра Квитова и Светлана Кузнецова

Теннисистка из россии Светлана Кузнецова в своем блоге на одном из российских сайтов написала целый пост, который посвятила Петре Квитовой, а точнее ее словам о том, что спортсмены из страны-террориста не должны участвовать на Олимпийских играх в 2024 году:

«Меня очень удивило такое высказывание, потому что это можно рассматривать под разными ракурсами и углами.

Если говорить про Олимпиаду, то даже [глава МОК] Томас Бах говорил, что спорт должен оставаться вне политики. Понятно уже, что все смешалось и спортсмены сейчас отвечают за политические действия. Но российские спортсмены просто стараются держаться вне этого, просто играть и делать свою работу.

Рыбакина тоже из россии, просто поменяла паспорт. Но она может играть. Хотя суть не меняется, она тоже русская.

Мы точно никакого влияния не имеем. Сейчас все просто стараются делать свое дело, играть, выигрывать и показывать лучший теннис. Поэтому это какое-то неоднозначное высказывание.

Я Петру знаю с юных лет, мы жили одной жизнью, 10 лет делили одни раздевалки в туре. И меня удивило такое заявление непонятно с чего.

Я понимаю, если бы политики играли. Но ATP и WTA стараются держать спорт вне политики. Уимблдон с чего-то принял прошлогодние меры, их в итоге оштрафовали, показав таким образом, что это неправильно. А Петра ни с того ни с сего говорит такое.

И если уж так говорить, то давайте про все боевые действия, которые происходят практически всю современную эпоху и в разных странах.

Теннисисты только играют в теннис. Они в политике даже не разбираются – я не разбираюсь, ребята не разбираются. К чему их приплетать?

Я считаю, что Уимблдон в прошлом году допустил ошибку, принял ошибочное решение. Турнир за это наказали, и все это уже осталось в прошлом.

Понятно, что чехи достаточно сильно настроены против российских людей. Видимо, как и во всем мире, сейчас идет пропаганда, русофобия. Но я считаю, что спортсмены не должны быть к этому причастны. Они должны играть в теннис».

Отметим, что организаторы Уимблдона в 2022 году не разрешили россиянам и белорусам играть на турнире, однако в 2023 приняли решение отменить ограничения для теннисистов из рф и рб, предоставив обязательные условия, которые они должны будут соблюдать.

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Светлана Кузнецова Петра Квитова Олимпийские игры 2024 Уимблдон-2022 футбол Уимблдон-2023 дисквалификация беларуси дисквалификация россии российско-украинская война
Источник Sport.ua
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Комментарии 10
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Павло Костюк
Цинічна тварина.
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+13
Ig_Vad
Яке кончене (с)
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+9
Andrey_1992
я не здивований такою реакцією кацапки, а Квітовій ще раз РЕСПЕКТ за сміливість і відкритість
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+8
avk2307
От за такий допис і треба не допускати до Британії.
Тоді Вони зрозуміють може...
Там же сказан, представляєте себе. А якщо ви розмірковувати будете про політику, то .....
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+7
pushkarom
Щош ті кацапи такі тупорилі? Як відбуваються вибори прєзідєнта то вони в перших рядах біжать на виборчі дільниці голосувати за пуйла, а як їх не допускають до спортивних змагань, то вже для них спорт внє палітікє і что ми можем сдєлать.
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+7
Віталій Яценко
Всісвітня русофобія недостатня...
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+6
maverik
Баба-мужик открыла свой поганый рот.
Ответить
+5
Владимир одесский
От тварина! Бісить уже від їхньої брехні!
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+4
maxno
Русских нет есть московиты а ксли русских нет то нема и флага гимна и так далее.
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+2
🇺🇦💪
Чому кожна кацапська тварина  не напиши в своїх сторінках в соцмережах, що вони засуджують війну, і засуджують тих хто вбиває і ….???? 
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0
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