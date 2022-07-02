Катерина Байндл пробилась в финал 60-тысячника во Франции

Украинская теннисистка Катерина Байндл пробилась в финал грунтового 60-тысячника во Франции.

В матче 1/2 финала четвертая сеяная украинка уверенно переиграла Каролину Алвеш из Бразилии.

Монпелье. 1/2 финала

Катерина Байндл (Украина) – Каролина Алвеш (Бразилия) – 6:2, 6:2

В матче за титул Катерина сразится против Оксаны Селехметьєвой или Марии Лурдес Карле из Аргентины.

Отметим, что украинка ранее всего один раз выигрывала турнир такой категории. В 2017-м она стала победительницей соревнований в Риме.