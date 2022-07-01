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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Марсель выкупил полузащитника Арсенала
Франция
01 июля 2022, 22:48 |
307
0

ОФИЦИАЛЬНО. Марсель выкупил полузащитника Арсенала

Маттео Гендузи останется во Франции

01 июля 2022, 22:48 |
307
0
ОФИЦИАЛЬНО. Марсель выкупил полузащитника Арсенала
ФК Марсель. Маттео Гендузи

«Арсенал» официально сообщил о том, что «Марсель» выкупил у лондонского клуба полузащитника Маттео Гендузи. Сезон 2021/2022 он провел в «Марселе» на правах аренды.

23-летний марокканец подписал контракт до лета 2025 года. Сумма трансфера составила 11 миллионов евро.

В сезоне 2021/2022 на счету Гендузи 5 голов и 14 ассистов в 55 матчах за «Марсель» во всех турнирах.

Также сегодня «Марсель» покинул главный тренер Хорхе Сампаоли.

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Источник ФК Марсель
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