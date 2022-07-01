Франция01 июля 2022, 22:48 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Марсель выкупил полузащитника Арсенала
Маттео Гендузи останется во Франции
01 июля 2022, 22:48 |
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«Арсенал» официально сообщил о том, что «Марсель» выкупил у лондонского клуба полузащитника Маттео Гендузи. Сезон 2021/2022 он провел в «Марселе» на правах аренды.
23-летний марокканец подписал контракт до лета 2025 года. Сумма трансфера составила 11 миллионов евро.
В сезоне 2021/2022 на счету Гендузи 5 голов и 14 ассистов в 55 матчах за «Марсель» во всех турнирах.
Также сегодня «Марсель» покинул главный тренер Хорхе Сампаоли.
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